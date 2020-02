Presidente da Ryanair diz que terroristas 'são geralmente muçulmanos'

Os terroristas "geralmente são homens de confissão muçulmana", disse o presidente da Ryanair, Michael O'Leary, em entrevista publicada neste sábado pelo The Times.

Falando sobre segurança aeroportuária, o empresário de 58 anos disse ao jornal britânico que os controles devem ser menos rigorosos para as famílias, porque "quase" não há chance de terroristas entre elas. Mas ele sugeriu que eles deveriam se concentrar nos homens muçulmanos.

"Quem são os terroristas? Eles são homens solteiros viajando sozinhos", disse.

"Você não pode dizer algumas coisas, porque é racismo, mas geralmente são homens de confissão muçulmana", declarou, para acrescentar em seguida que, "se a ameaça vem daí, devemos combatê-la."

Em resposta às declarações publicada no mesmo veículo, um porta-voz do Conselho de Muçulmanos do Reino Unido acusou o empresário de "islamofobia".

O deputado trabalhista Khalid Mahmood também avaliou que O'Leary "promove o racismo".

"Na Alemanha, nesta semana, um homem branco matou oito pessoas. Devemos estabelecer um perfil de brancos para ver se eles são fascistas?", acrescentou o político, referindo-se ao ataque racista em Hanau.

Michael O'Leary é conhecido por seus comentários controversos. Ele já havia sugerido que os passageiros viajassem em pé em aviões, cobrassem pelo banheiro ou que as pessoas obesas pagassem mais pelo assento.