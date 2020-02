Pelo menos 120 'terroristas' mortos em operação militar no Níger

Pelo menos 120 'terroristas' morreram numa operação conjunta de tropas nigerianas e francesas no sudoeste do Níger, durante a qual veículos e equipamentos para fabricar bombas foram confiscados, informou o Ministério da Defesa do país africano nesta sexta-feira.

Até 20 de fevereiro, "120 terroristas foram neutralizados" na operação na região de Tillaberi, perto da fronteira com Mali e Burkina Faso, destaca o comunicado, acrescentando que não houve vítimas entre as tropas da Nigéria ou da França.

A região de Tillabéri é uma área instável de quase 100.000 km2.

Em janeiro de 2019, o presidente francês Emmanuel Macron e seus colegas do G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Níger, Chade) decidiram coordenar mais e focar as ações militares nessa área, dando prioridade ao Estado Islâmico no Grande Saara (EIGS).

Todo o Sahel, em particular Mali, Níger e Burkina Faso, é alvo de ataques de grupos islâmicos, apesar dos reforços dos exércitos locais e da presença de 4.500 soldados franceses da força antiterrorista de Barkhane.

Segundo a ONU, ataques jihadistas no Mali, Níger e Burkina causaram 4.000 mortes em 2019.