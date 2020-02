Júri do caso Weinstein se diz dividido sobre acusações mais graves

O júri do julgamento contra Harvey Weinstein deixou a entender nessa sexta-feira (21) que chegou a um acordo sobre três das cinco acusações que pesam contra o ex-produtor de cinema, mas ainda há dúvidas sobre outras duas, as mais graves.

O júri da corte penal de Manhattan questionou na tarde desta sexta por escrito o juiz James Burke se poderia chegar a um acordo apenas sobre parte das acusações contra Weinstein.

As acusações em que havia consenso são sobre a agressão sexual denunciada pela ex-assistente de produção Mimi Haleyi e o estupro denunciado pela aspirante a atriz Jessica Mann.

As duas acusações restantes são as mais graves, configurando um agravamento do comportamento de "predador" sexual do ex-produtor, e poderiam levar a uma pena de prisão de até 25 anos de prisão.

Após consultas do juíz Burke, a defesa do acusado se declarou favorável a uma decisão parcial, enquanto a promotora Joan Illuzzi-Orbon disse "não estar disposta a aceitar" uma decisão desse tipo "nessa etapa" do processo.

"Prossigam com sua discussões", disse o juiz aos jurados, após ler um texto oficial que explica que é normal que os integrantes de um júri popular tenham a impressão de estarem em ponto morto em certos momentos de um processo.

Burke não respondeu diretamente à dúvida dos jurados e não disse se era possível uma decisão parcial.

A pergunta do júri foi formulada durante o quarto dia de deliberações, minutos antes da hora prevista para a suspensão dos debates até segunda-feira.

Ao fim da tarde, o juiz se reuniu com as partes e os 12 jurados e determinou a retomada das deliberações na segunda.

Ao longo da semana, os jurados pediram a releitura de vários testemunhos, principalmente os de Mimi Haleyi e da atriz Annabella Sciorra, que diz ter sido estuprada por Harvey Weinstein no inverno do hemisfério norte de 1993.

As declarações de Annabella Sciorra são cruciais para mostrar que o ex-produtor teria um comportamento recorrente.

Os jurados recusaram, em troca, levantar qualquer dúvida sobre o caso Jessica Mann, que está na origem de três acusações contra Weinstein, mas cujo testemunho foi consideravelmente enfraquecido pela defesa.

Weinstein nega ter cometido agressões sexuais e diz que sempre manteve relações consensuais com quem o acusou.