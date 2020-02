Cancún vai receber Mundial de pentatlo após mudança devido ao coronavírus

O Mundial de Pentatlo Moderno de 2020, classificatório para as Olimpíadas de Tóquio e inicialmente planejado para acontecer em Xiamen, na China, foi transferido para Cancún, no México, como precaução devido à epidemia do coronavírus que o país asiático está enfrentando, anunciou nesta sexta-feira a Federação Internacional desse esporte (UIPM).

Xiamen sediará o Mundial em 2022, enquanto que a edição de 2021 foi atribuída a Minsk, capital da Bielorrússia.

"Era muito importante oferecer aos nossos atletas um Mundial no nível do mar, que corresponde às condições que eles encontrarão nos Jogos Olímpicos de 2020", disse o presidente da UIPM, Klaus Schormann, para justificar a escolha da cidade turística mexicana.

O Mundial de Cancun será realizado de 25 a 31 de maio e vai garantir três vagas olímpicas no masculino e outras três no feminino.