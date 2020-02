Washington desaconselha cruzeiros na Ásia por novo coronavírus

O Estados Unidos desaconselhou nesta sexta-feira (21) a seus cidadãos embarcar em cruzeiros pela Ásia e informou que o governo americano não tem nenhuma obrigação de repatriar os que ficarem em quarentena em outro país por causa do novo coronavírus.

"Ainda que o governo americano tenha evacuado centenas de cidadãos nas últimas semanas, esses voos de repatriação não são uma prática comum", portanto, "não devem pensar que contarão com isso caso corram algum risco durante uma quarentena" em outros países, disse Ian Brownlee, secretário interino de Assuntos Consulares do Departamento de Estado, durante uma conferência telefônica com a imprensa.

As autoridades americanas preveem aumento dos casos do novo coronavírus. Até o momento foram detectados 13 casos nos EUA, além de outros 21 casos de pessoas repatriadas em voos do governo: três vindos de Wuhan, o epicentro da epidemia de COVID-19, e 18 vindos do cruzeiro "Diamond Princess", no Japão.