Milhares de funcionários da Airbus protestam contra cortes na Espanha

Milhares de funcionários da Airbus protestaram nesta sexta-feira (21) em frente à usina na Espanha da fabricante europeia de aeronaves por seu plano de corte de quase 2.400 empregos, quase um quinto deles neste país.

A reestruturação anunciada pela empresa na quarta-feira (19) afetará 2.362 empregos na Europa, principalmente na Alemanha (829), Espanha (630), França (404) e Reino Unido (357).

Em frente às instalações da Airbus em Getafe, um município ao sul de Madri, um grupo de cerca de mil pessoas parou de trabalhar para se concentrar do lado de fora com um cartaz com a mensagem: "Não sobrou ninguém aqui".

"Anunciaram o corte de 630 postos em decorrência da reestruturação da empresa", disse Francisco San José, um dos líderes sindicais dentro da empresa.

"Expressamos nossa rejeição absoluta", disse ele à AFP TV.

Paralisações e protestos semelhantes foram registrados nas outras sete fábricas da Airbus na Espanha, disse um porta-voz sindical, acrescentando que "milhares de trabalhadores" se uniram à reivindicação.

"Estamos todos preocupados, porque há muitos empregos em jogo", reconheceu Cristian Fuentes, funcionário de Getafe.

A Airbus indicou que os cortes serão feitos nos próximos dois anos em suas seções de espaço e defesa, que representam 15% da receita total do grupo.

Jorge Escribano, outro representante sindical na Airbus, considerou que os bons resultados da empresa no setor de aviação civil deveriam deixar alguma margem de manobra para negociação.

"A Airbus é uma grande multinacional que possui uma parte de defesa e uma parte civil (...) Pensamos que, se é verdade que falta trabalho na parte de defesa, deveria ser capaz de se adaptar, aumentando a carga de trabalho da parte civil, defendeu.

A construtora europeia emprega 13.000 pessoas na Espanha.