Médico chinês de 29 anos morre por novo coronavírus

Um médico de 29 anos de Wuhan, epicentro da epidemia de coronavírus na China, morreu em decorrência da doença, tornando-se uma das vítimas mais jovens e o último entre a equipe médica.

Peng Yinhyua faleceu na quinta-feira (20), após ser infectado enquanto trabalhava em um hospital do distrito de Jiangxia, na metrópole de Wuhan, de 11 milhões de habitantes, informou a agência Xinhua.

Especialista em doenças respiratórias, ele planejava se casar durante o feriado do Ano Novo Lunar, mas adiou o evento para ajudar a tratar os pacientes infectados pelo vírus.

Peng "não chegou a enviar os convites do casamento, que ainda estão na gaveta do seu escritório", acrescentou a agência de notícias.

Pelo menos oito médicos morreram, devido ao vírus, que os especialistas consideram ser mais perigoso para idosos e para aqueles com outros problemas de saúde.

As autoridades chinesas não divulgam a idade média dos mortos há semanas.

O vírus já matou mais de 2.200 pessoas na China, onde há 75.000 casos de contaminação registrados.

O paciente mais jovem conhecido é um bebê em Wuhan, que testou positivo 30 horas após o nascimento.

No início de fevereiro, Li Wengliang, o médico que alertou sobre o vírus, faleceu aos 34 anos. Isso alimentou o desconforto e a indignação em todo país sobre como as autoridades haviam inicialmente punido os primeiros esforços do oftalmologista para relatar o surto.

Liu Zhiming, diretor do Hospital Wuchang, em Wuhan, morreu na manhã de terça-feira (18).

As autoridades chinesas relatam mais de 1.700 trabalhadores da área de saúde infectados com o vírus, principalmente na província de Hubei.