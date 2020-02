Coreia do Sul tem mais de 200 casos de coronavírus

A Coreia do Sul anunciou nesta sexta-feira mais 48 casos do novo coronavírus, o que eleva o balanço total de infectados no país a 204.

Algumas horas antes, as autoridades sul-coreanas haviam confirmado 52 novos casos, ou seja, em apenas um dia o país registrou 100 pessoas infectadas.

A maioria dos pacientes é membro ou tem algum tipo de vínculo com uma seita cristã, a "Igreja de Jesus Shincheonji", com sede na cidade de Daegu, a quarta maior da Coreia do Sul, com mais de 2,5 milhões de habitantes, informou o Centro Coreano de Controle e Prevenção de Doenças.