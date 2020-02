Comunicado do Business Wire :Inpria Corporation

A Inpria, pioneira em fotorresistes de óxido metálico de alta resolução para litografia ultravioleta extrema (EUV, na sigla em inglês), anunciou hoje que garantiu US$ 31 milhões em financiamento da Série C de um amplo sindicato representando líderes de todo o ecossistema de fabricação de semicondutores. Esse financiamento foi liderado pelo fabricante fotorresiste e pelo investidor existente, JSR Corporation. Novos investidores incluíram a SK hynix Inc. e a TSMC Partners. A rodada também incluiu a participação de investidores atuais, Air Liquide Venture Capital ALIAD, Applied Ventures, Intel Capital e Samsung Venture Investment Corporation.

"A Inpria é líder mundial em fotorresistes de óxido de metal para processos avançados de litografia EUV", disse Mark Slezak, presidente da JSR Micro e novo diretor da Inpria Board. "Estamos empolgados em expandir nossa parceria com a Inpria à medida que colaboramos com eles na qualidade e na aceitação geral do mercado".

Compostos por nanoclusters de óxido de estanho, os fotorresistes da Inpria oferecem maior resolução com blocos de construção com uma fração do tamanho das resistências tradicionais baseadas em polímeros, ajustadas para absorver de maneira ideal os fótons de EUV. Com uma seletividade de gravação incomparável, os fotorresistes da Inpria permitem fluxos de fabricação mais simples e janelas de processo maiores para uma redução geral no custo de propriedade. A Inpria colocou recentemente em linha sua planta de fabricação de alto volume para apoiar a rampa de produção inicial para os clientes.

"Acreditamos que a participação de nossos investidores serve como um indicador do significado estratégico da Inpria para o setor de semicondutores. Estamos muito satisfeitos que a nossa base de investidores incluem agora todos os fabricantes de semicondutores em todo o mundo que atualmente estão adotando o padrão EUV. Essa conquista é complementada pela forte participação de investidores em fotorresistes, equipamentos e fabricantes de produtos químicos industriais", acrescentou Andrew Grenville, diretor executivo da Inpria. "Estamos ansiosos para trabalhar com nossos parceiros globais para oferecer uma inovadora plataforma fotorresiste EUV para o setor".

Sobre a Inpria

A Inpria Corporation é líder mundial em projeto, desenvolvimento e fabricação de fotorresiste de óxido de metal. Os fotorresistes EUV da Inpria permitem que os fabricantes de semicondutores realizem todo o potencial da litografia EUV. Saiba mais em www.inpria.com.

Sobre a JSR Corporation

A JSR Corporation é uma empresa multinacional que emprega mais de 9.000 pessoas em todo o mundo e um fornecedor líder de materiais em uma variedade de mercados orientados por tecnologia. A rede global da JSR está sediada em Tóquio (Japão) e possui fábricas e escritórios na Europa, EUA, China, Taiwan, Coreia, Singapura e Tailândia. A JSR é uma organização orientada para a pesquisa que busca colaborações estreitas com os principais inovadores em vários setores que são a chave para o bem-estar atual e futuro da sociedade humana: ciências da vida, armazenamento de energia, borrachas sintéticas, materiais eletrônicos, displays e itens relacionados com a computação de borda. Para obter mais informações sobre a JSR Corporation, acesse www.jsr.co.jp.

Sobre a SK hynix Inc.www.skhynix.com

Sobre a ALIADwww.airliquide.com/connected-innovation/aliad-venture-capital

Sobre Applied Ventureswww.appliedventures.com ou siga @Applied_VC

Sobre a Intel Capitalwww.intelcapital.com ou siga @Intelcapital

Sobre a Samsung Venture Investment Corporationwww.samsungventure.co.kr

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200220005970/pt/

Ann Carney Nelson 541-844-2812 media-relations@inpria.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.