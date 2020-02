Homem é esfaqueado em mesquita de Londres; polícia prende suspeito

Um homem foi esfaqueado nesta quinta-feira (20) na mesquita central de Londres e um suspeito foi preso, informou a polícia britânica.

"Um homem foi preso no local, suspeito de tentativa de assassinato", disse a polícia, que apenas indicou que o ferido é um idoso.

"Por ora, o incidente não é considerado terrorista", afirmou a mesma fonte.

A vítima não corre risco de morte, informou a polícia em sua conta no Twitter.

A mesquita está localizada perto do Regent's Park, no centro da capital britânica.

Agentes da polícia foram notificados às 15h10 (12h10 de Brasília) deste incidente.

Um internauta postou fotos no Twitter, mostrando um homem com um suéter com capuz vermelho deitado no chão sendo contido pela polícia.

"É absolutamente terrível. Nenhum muçulmano está seguro em seu local de culto!", acrescentou.

O primeiro-ministro Boris Johnson tuitou que ficou "muito triste" com o ataque.

"É espantoso que isso possa acontecer, especialmente em um local de oração. Todos meus pensamentos estão com a vítima e os afetados".

Abi Watik, de 59 anos, testemunha do ataque, declarou que o suspeito costumava frequentar a mesquita.

"Estamos consternados, não sabíamos o que estava acontecendo, vimos o homem no chão, sangue no seu ombro e a faca caída", disse Watik à agência britânica de imprensa PA.