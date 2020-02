Negociações militares sobre a Líbia são retomadas em Genebra

As negociações militares entre as partes em conflito para estabelecer um cessar-fogo na Líbia foram retomadas nesta quinta-feira, informaram as Nações Unidas.

O Governo de União Nacional (GNA) líbio, com sede em Trípoli, tinha abandonado a mesa de negociações no dia anterior, após o bombardeio do porto da capital.

"As discussões da comissão conjunta militar foram retomadas", disse à AFP um porta-voz da ONU.

As discussões indiretas entre os beligerantes líbios foram celebradas em Genebra, sob patrocínio da ONU.

O emissário especial da ONU para a Líbia, Ghassam Salamé, é o encarregado de mediar e transmitir mensagens entre ambas delegações.

No começo de fevereiro, representantes do GNA, com sede em Trípoli e reconhecido pela ONU, e do marechal Khalifa Haftar, o líder militar que domina o leste da Líbia, tinham admitido a necessidade de transformar a trégua em um cessar-fogo permanente, mas não chegaram a um acordo.