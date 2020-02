Comunicado do Business Wire :BrandShield

A BrandShield, uma empresa líder em fornecimento de serviços que vão desde a proteção de marcas até à caça online de ameaças, anunciou hoje o lançamento de ElectionShield.

Desenvolvido para proteger campanhas políticas em todo o mundo de sites fraudulentos de captação de recursos, phishing, phishing social e falsificação de identidade, o ElectionShield será lançado oficialmente num dos eventos líder mundial de cibersegurança, a Conferência RSA, que se realizará de 24 a 28 de fevereiro de 2020 em São Francisco, EUA. A BrandShield estará a expor na South Expo, stand n.º 3119.

ElectionShield utiliza a tecnologia líder de mercado da BrandShield para proteger as campanhas políticas e os seus candidatos das, cada vez mais frequentes, ameaças online. Entre outras ameaças, encontram-se a falsificação de identidade social; esquemas fraudulentos de captação de recursos; ciber-squatting; venda de mercadorias não autorizadas; conteúdo falso de média social; phishing, phishing social e notícias falsas. Nos últimos anos, vêm a proliferar os conteúdos falsos de média social, em alguns casos com vídeos do tipo "deepfake", desenhados para atacar políticos. De acordo com o jornal The Guardian1, na audiência do comité de inteligência do Senado dos EUA de maio de 2018, o senador republicano Marco Rubio advertiu do facto de deepfakes serem utilizadas na "próxima onda de ataques contra as democracias ocidentais e de América".

A BrandShield coloca à disposição dos candidatos políticos uma poderosa ferramenta para monitorizar, detetar e eliminar essas ameaças graças à tecnologia baseada em inteligência artificial (IA), bem como uma equipa de profissionais à caça de ameaças online.

O novo produto leva a tecnologia provada da BrandShield pela primeira vez à esfera política. Desde o ano 2013, a BrandShield fornece serviços que vão desde a proteção de marcas até à caça de ameaças online a uma crescente carteira internacional de clientes blue-chip, que inclui empresas como Fortune 500 e FTSE100. Ao utilizar tecnologia baseada em big data e IA proprietária, a BrandShield analisa de forma automática conteúdos, métricas da web e muitos outros pontos de dados para detetar e eliminar ameaças online.

O lançamento de ElectionShield chega num momento em que os candidatos em campanha eleitoral se comunicam cada vez mais de forma digital com os seus eleitores, utilizando serviços de propaganda adquiridos de empresas de média social e digital como Facebook, Google, YouTube, Twitter ou Instagram. A expansão desses canais expõe essas campanhas a um número crescente de ameaças online ou cibercrimes. A importância do envolvimento digital com os eleitores é destacada pelas crescentes somas de dinheiro gastas em campanhas políticas. No Reino Unido2, de acordo com a Comissão Eleitoral, 42,8% da propaganda total dispensada às eleições de 2017 foi digital, 0,3% mais que em 2011. A despesa com as Eleições de 2020 dos EUA está calculada3 em US$1,6 mil milhões em vídeos digitais, principalmente no Facebook e no Google.

Yoav Keren, CEO, BrandShield, disse: "Uma campanha efetiva que se comunica com os eleitores é fundamental para uma boa gestão das eleições e dos referendos. Nos termos de campanha online, o número crescente de ameaças como falsificação de identidade social, phishing social, captação fraudulenta de recursos e notícias falsas, debilita a confiança das pessoas. Através da minha experiência como ativista político, sei que é importante assegurar que essa confiança seja mantida. Estou muito satisfeito por termos conseguido utilizar a tecnologia comprovada da BrandShield no campo político. Esperamos poder trabalhar com campanhas por todo o mundo."

