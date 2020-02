Comunicado do Business Wire :P.I. Works

P.I. Works, líder no fornecimento de soluções de automação de redes baseado em IA, anunciou hoje que suas soluções já comprovadas em campo '5G Centralized SON' e '5G Performance Management' foram implantadas com sucesso na rede da Telefónica no Reino Unido.

Este projeto é uma extensão da cooperação existente das duas organizações em automação da rede, iniciada em 2017. Após a implantação nacional do Centralized SON da P.I. Works nas redes 2G, 3G e 4G da Telefónica no Reino Unido, as empresas concordaram em expandir sua parceria para incluir a implantação das soluções de automação de rede 5G da P.I. Works. Isto marca um passo importante em direção ao compromisso da Telefónica no Reino Unido em realizar operações de rede com foco no cliente e sem intervenção manual.

A gestão automatizada da rede 5G permite à Telefónica no Reino Unido otimizar a implantação de novos locais 5G para fornecer serviços de rede de alto desempenho com eficiência e confiabilidade. Ao utilizar painéis, relatórios avançados e os mecanismos de alarme da solução da P.I. Works, a Telefónica no Reino Unido pode aproveitar o conhecimento sobre o desempenho da rede 5G e melhorar a experiência do cliente.

Brendan O'Reilly, Diretor de Tecnologia da Telefónica no Reino Unido, disse:

"Nossos clientes são a primeira consideração em tudo o que fazemos - e a introdução de tecnologia com organização automática em nossa rede 5G não é diferente. O uso da percepção do cliente é essencial para o modo como projetamos, construímos e aprimoramos nossos serviços, portanto, a introdução de inovação que nos permite otimizar nossa rede 5G com base na experiência em tempo real dos clientes é um passo vital para promover melhorias. Fomos a primeira operadora no Reino Unido a introduzir o C-SON em nossas redes e estamos muito satisfeitos por trabalhar com a P.I. Works para liderar o caminho no 5G C-SON agora."

Basar Akpinar, Diretor Executivo e Co-Fundador da P.I. Works, disse:

"A P.I. Works e a Telefónica no Reino Unido compartilham uma visão de conduzir a evolução direcionada às redes de zero toque para obter uma experiência superior do cliente e operações de rede mais inteligentes. O portfólio integrado de gestão de rede da P.I. Works é fundamental para permitir esta evolução e acelerar a jornada 5G da Telefónica no Reino Unido."

