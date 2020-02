Morrem dois passageiros com coronavírus do navio ancorado no Japão

Morreram dois idosos diagnosticados com o novo coronavírus que estavam a bordo do navio de cruzeiro "Diamond Princess", que ficou em quarentena no Japão, informou nesta quinta-feira a imprensa do país citando fontes do governo.

As vítimas fatais são um homem e uma mulher que teriam cerca de 80 anos, de acordo com a emissora de TV NHK e outros veículos.

Até o momento não há nenhum comunidado oficial do Ministério da Saúde japonês sobre o que poderiam ser os primeiros óbitos entre os cerca de 600 casos confirmados da doença entre os passageiros do "Diamond Princess".