Após 55 anos como motorista escolar, homem ganha caixão especial no enterro

Seu funeral será realizado sexta-feira (21) em uma igreja católica da cidade (foto: Hindt Funeral Homes) motorista de ônibus aposentado, do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, será enterrado em um caixão no formato de um ônibus escolar. A ideia foi de fazer uma homenagem para ele, que passou 55 anos se dedicando a levar crianças a escola na pequena cidade de Grand Meadow, de apenas 1.170 moradores. Um, será enterrado em um. A ideia foi de fazer uma homenagem para ele, que passou 55 anos se dedicando a levar crianças a escola na pequena cidade de Grand Meadow, de apenas 1.170 moradores.

De acordo com a CNN, Glen Davis viu seu caixão personalizado cinco anos antes de sua morte, um presente de Jim Hindt, proprietário de uma funerária local. "Oh, meu Deus, chorei algumas vezes", disse Davis ao Post Bulletin em 2015. O caixão é pintado de amarelo com dobradiças pretas, com as mesmas letras que apareceram no ônibus escolar de Davis em 1949, o primeiro veículo que ele dirigiu.

Seu funeral será realizado sexta-feira (21) em uma igreja católica da cidade.