Caramuru: Atitude hostil dos EUA é porque China cresce na área tecnológica

Mais que as atitudes hostis dos Estados Unidos contra a China - todas movidas pela reação do governo americano ao crescimento tecnológico dos chineses -, surpreende Marcos Caramuru, ex-embaixador do Brasil naquele país, o silêncio dos demais países. Ele participa nesta tarde do CEO Conference Brasil 2020, organizado pelo Banco BTG Pactual, em São Paulo.



"O que mais me surpreende é o silêncio dos demais países porque é mais que natural que os dois países tenham hostilidades mútuas porque a China está crescendo muito e ganhando musculatura na área tecnológica e os EUA se sentem ameaçados com isso e sua ação internacional prejudicada. Mas o que mais me surpreende é os demais países terem uma atitude passiva de admirar essa realidade", queixou-se o embaixador.



Caramuru sugere que o acordo comercial firmado entre China e Estados Unidos assinado recentemente tem regras claras da Organização Mundial de Comércio (OMC) e que favorecem os americanos nas discussões com autoridades sanitárias e propriedade intelectual.



"O acordo diz, por exemplo, que a China não vai impor ideias de criar joint ventures ou tecnologias na China aos Estados Unidos. Mas isso acontecerá com os demais? Então o que me surpreende é que os demais, embora digam que são a favor do multilateralismo, no único lugar que poderiam discutir estas questões, guardam um silêncio extraordinário", disse.