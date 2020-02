Petróleo se mantém em alta

Os preços do petróleo fecharam com forte alta nesta quarta-feira, estimulados por menor velocidade de propagação do coronavírus na China.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 1,37 dólar, a 59,12 dólares, sua sétima sessão consecutiva em alta. Em Nova York, o barril de WTI para entrega em março subiu 1,24 dólar, a 53,29 dólares.

"O mercado deixa em segundo plano os temores pelo coronavírus e se concentra nas ameaças de abastecimento e nos riscos geopolíticos", explicou Phil Flynn, do Price Futures Group.

"As sanções americanas contra a maior produtora russa de petróleo, a Rosneft, por vender petróleo da companhia estatal venezuelana PDVSA" ajudaram na alta, explicou.