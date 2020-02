Gucci revela os bastidores de seus desfile em Milão

Maquiadores dando os últimos retoques, cabeleireiros finalizando a escova das modelos, que ainda estão usando roupões em frente a seus espelhos. Para sua coleção feminina outono-inverno 2020-2021, a Gucci mostrou o que acontece nos bastidores de seus desfiles.

"Que essa inteligência coletiva que prepara a gestação seja visível". Foi assim que o estilista Alessandro Michele apresentou o desfile de inauguração da Semana de Moda de Milão.

O estilista das estrelas andava pelos bastidores mostrados pela primeira vez, quando normalmente são reservados a poucos escolhidos.

"Não é o espetáculo, é a realidade de nosso trabalho. Parece um 'Parque de Diversões Fashion', mas revela o ritual sagrado a que nos prestamos coletivamente em cada temporada", afirma.

Do outro lado da cortina, o cenário circular tinha o Bolero de Ravel como trilha sonora para um público atento, outros bastidores ainda mais secretos, as modelos se vestindo ajudadas pela equipe da Gucci, estilistas assistentes, modelistas e artesãos.

Davide, Maurizio, Giulia, Giacomo e os outros usavam uniformes com a expressão "Criador de Sonhos" bordada.

As modelos já prontas se posicionavam em frente ao público, imóveis na plataforma que girava como um carrossel.

A coleção é rica e reluzente, com pequenos conjuntos retrô de inspiração marítima e vestidos com babados de tule no estilo cabaré. Surgiram chapéus grandes aristocratas, cores vivas e os anos 70 sempre presentes, com um conjunto de calça flair que se transformou na marca de fábrica da grife.

"Alessandro sempre colocou sua equipe para frente, sempre teve obsessão pelo trabalho dos outros, pela comunidade, a extravagância e ao mesmo tempo a imensa ternura", disse à AFP a atriz francesa Lou Doillon.

"Nunca é uma pessoa solitária que faz algo. Há tanta paixão pelas pessoas ao seu redor", disse a atriz nos bastidores do desfile, onde a emoção da equipe transparecia.

- "Olá, tudo bem?" -

Essa ternura também foi sentida pelos convidados que receberam há alguns dias uma mensagem de voz do próprio estilista pelo aplicativo Whatsapp.

"Olá, tudo bem? Pensei que, se não estiver muito ocupada na próxima quarta-feira, poderia vir ao meu desfile na plataforma Gucci em Milão. Isso vai me deixar muito feliz. Me mantenha informado. Beijinhos".

Essa era, para a Gucci, a ocasião de cumprir sua promessa: não usar convites de papel nessa temporada.

Essa é uma decisão lógica para a marca que disse levar muito a sério a luta contra o aquecimento climático e a proteção do planeta, reivindicando sua neutralidade de carbono em setembro do ano passado.

O dia seguiu com Alberta Ferretti e sua moda sensual, forte e sofisticada.

As primeiras filas foram ocupadas pelas irmãs Ferragni, Valentina e Chiara, duas estrelas das redes sociais, que sempre foram fãs da marca.

Os looks flertavam com a virilidade em jaquetas de aviador e peças de alfaiataria suavizadas por babados. Botas e cintos marcaram as silhuetas dessas 'amazonas da cidade', como a estilista gosta de definir.

Os desfiles da noite prometem o minimalismo de Jil Sander e a apresentação da nova colaboração GENIUS da Moncler.