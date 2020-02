Dois idosos morreram no Irã por causa do novo coronavírus, informou nesta quarta-feira a agência oficial Irna, horas depois de ter informado sobre os dois primeiros casos no país.

"Infelizmente, ambos morreram em uma unidade de cuidados intensivos por causa da idade avançada e do colapso de seu sistema imunológico", anunciou Irna, citando o porta-voz do ministério da Saúde, Kianoush Jahanpour.