Comunicado do Business Wire :Rockwell Automation, Inc.

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) anunciou hoje que assinou um contrato para adquirir a ASEM, S.p.A., com sede na Itália, um fornecedor líder de tecnologias de automação digital. A ASEM fornece uma gama completa de PCs Industriais (IPCs), hardware e software de Interface Homem-Máquina (HMI), recursos de acesso remoto e soluções seguras de gateway em IoT Industrial.

As soluções de automação de alto desempenho da ASEM permitem à The Connected Enterprise dispor de tecnologia mais inteligente, produtividade aprimorada e um ambiente mais seguro, integrando dispositivos inteligentes, a plataforma de controle e software operacional e de design em uma única rede.

"A força da ASEM no mercado IPC e a experiência em HMI ampliarão ainda mais nosso portfólio de hardware e software de controle e visualização e aprimorarão nossa capacidade de oferecer soluções de automação integrada de alto desempenho. Os produtos da ASEM fornecerão aos nossos clientes um alto grau de configurabilidade para suas necessidades de computação industrial por meio de hardware e software inovadores que lhes permitem obter um tempo de comercialização mais rápido, reduzir seu custo de propriedade, melhorar a utilização de ativos e gerenciar melhor os riscos da empresa", afirmou. Fran Wlodarczyk, vice-presidente sênior de arquitetura e software da Rockwell Automation.

"A ASEM tem uma posição de liderança de mercado na Itália e uma marca que é sinônimo de qualidade. Estamos muito satisfeitos por ter a oportunidade de alavancar nossa experiência pioneira no projeto e produção de PCs industriais e software industrial para ampliar a oferta de controle e visualização da Rockwell Automation e acelerar a transformação digital de nossos clientes", disse Renzo Guerra, fundador, presidente e CEO da ASEM.

A transação inclui a compra de uma participação minoritária na ASEM, detida pelo KEB Group, da Alemanha. Após o fechamento, a Rockwell Automation manterá o relacionamento estratégico de fornecedores e parceiros de tecnologia da ASEM com a KEB.

Espera-se que a transação seja concluída em março de 2020, sujeita às aprovações e condições habituais, e será relatada no segmento de negócios Arquitetura e Software. A Rockwell Automation fornecerá informações adicionais nas próximas conferências de investidores do Barclays e Citi, realizadas em Miami, Flórida, nos dias 19 e 20 de fevereiro.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) é líder global em automação industrial e transformação digital. Conectamos a imaginação das pessoas com o potencial da tecnologia para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e mais sustentável. Sediada em Milwaukee, no estado norte-americano de Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 23 mil solucionadores de problemas e atende a clientes em mais de 100 países. Para saber mais sobre como estamos dando vida à The Connected Enterprise nas empresas industriais, visite www.rockwellautomation.com

Sobre a ASEM

Fundada em 1979 e sediada em Artegna, Itália, a ASEM é líder em P&D;, projeto, fabricação e marketing de produtos, sistemas e soluções para os mercados de automação de máquinas e processos. Os produtos, sistemas e soluções da ASEM são completamente concebidos, projetados e fabricados internamente na Itália e com base nas mais modernas tecnologias de hardware e software. A ASEM emprega aproximadamente 200 funcionários, 30% dos quais dedicados à pesquisa e desenvolvimento. Além da Itália, a ASEM está presente na Alemanha, Áustria e Suíça e vende para clientes em mais de 30 países. Para saber mais sobre a ASEM, visite www.asem.it

