Bolívia: Camacho propõe aliança para derrotar partido de Evo

O direitista Luis Fernando Camacho, candidato à presidência da Bolívia, sugeriu nesta terça-feira, 18, a formação de um bloco para apoiar uma só candidatura e impedir a vitória do partido de Evo Morales nas eleições que vão ocorrer em maio próximo, quando o ex-presidente pretende concorrer ao Senado. O partido de Evo, o Movimento para o Socialismo (MAS), lidera a única pesquisa feita até agora. (Com agências internacionais).



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.