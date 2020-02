Erdogan anuncia operação 'iminente' da Turquia na Síria

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta quarta-feira (19) uma ofensiva militar de forma "iminente" em Idlib, noroeste da Síria, região onde as forças de Ancara e de Damasco se enfrentaram nas últimas semanas, mas a Rússia lançou uma advertência contra estas pretensões.

"A operação em Idlib é iminente", disse Erdogan em um discurso no Parlamento. "Estamos na contagem regressiva, são as últimas advertências", insistiu.

De Moscou, porém, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, advertiu Erdogan de que "se trata de uma operação contra o poder legítimo da República síria e das Forças Armadas da República síria, o que seria, sem dúvida, o pior cenário".

Estas ameaças acontecem no momento em que as conversas entre Ancara e Moscou, que apoia o governo Bashar al-Assad, não conseguiram reduzir as tensões na região de Idlib.

"Infelizmente, nem as conversas realizadas no nosso país e na Rússia, nem as negociações sobre o terreno nos permitiram chegar ao resultado que desejamos", condenou Erdogan.

"Estamos muito longe do ponto que queremos alcançar, é um fato. Mas as conversas (com os russos) continuarão", acrescentou.

Apoiadas pela aviação russa, as forças de Damasco realizam nas últimas semanas um duplo ataque para recuperar este último bastião rebelde e jihadista, uma ofensiva que provocou o êxodo de mais de 900.000 civis que fugiam dos combates.

Em guerra desde 2011, o país nunca havia experimentado um êxodo desses em um período de tempo tão curto.

No total, o conflito sírio levou milhões de pessoas ao exílio e deixou mais de 380 mil mortos.

No início de fevereiro, as tensões aumentaram de várias maneiras quando os soldados turcos estacionados em Idlib no âmbito de um acordo entre Ancara e Moscou morreram em bombardeios sírios.

Desde então, Ancara pediu a retirada das forças do governo sírio ao leste de uma estrada estratégica. Além disso, o avanço das forças de Damasco cercaram várias posições turcas em Idlib.

Em paralelo às advertências, a Turquia vem mobilizando há vários dias importantes reforços militares na região de Idlib.

"Fizemos todos os nossos preparativos para poder aplicar nossos próprios planos", declarou Erdogan na quarta-feira.

"Estamos decididos a fazer de Idlib uma região segura para a Turquia e para a população local, a qualquer preço", acrescentou.