Comunicado do Business Wire :Tigo

A Tigo Energy, Inc.®, pioneira da plataforma modular inteligente Flex MLPE & TS4, anunciou hoje a concretização da entrega de mais de um milhão de unidades de desligamento rápido enviadas. Essas unidades estão disponíveis em mais de 20 distribuidores nos EUA, bem como nos parceiros de módulos fotovoltaicos e parceiros de inversores da Tigo nos mercados residencial e comercial. A exigência de satisfação dos requisitos 690.12 do Código Nacional Elétrico (National Electric Code, NEC) 2017 dos EUA - e agora 2020 - alavancou as quantidades de remessa além das expectativas da empresa. A Tigo também disponibiliza suas unidades de desligamento rápido globalmente devido à crescente demanda global por soluções econômicas de segurança.

A Tigo continua sendo a única solução desligamento rápido fotovoltaico de vários fornecedores e certificada pelo sistema UL para residências e comércio. A empresa alerta repetidamente aos usuários que os dispositivos de desligamento rápido atendem aos requisitos da NEC se e somente se eles tiverem sido testados e certificados por uma organização de certificação como a Underwriters Laboratories (UL). A lista de inversores da Tigo listados pela UL supera 110 inversores de 15 fabricantes. Essa certificação UL faz parte da iniciativa de múltiplos fornecedores da Tigo, oferecendo aos clientes a opção de soluções confiáveis, seguras e econômicas. A compatibilidade dos módulos inteligentes listados pela UL e inversores listados pela UL da Tigo com parceiros de fabricação também permite flexibilidade de projeto para os instaladores atenderem aos regulamentos 690.12 de sistemas de desligamento rápido fotovoltaico (PV Rapid Shutdown Systems, PVRSS) do NEC 2017 e 2020.

"A confiabilidade dos produtos da Tigo é excepcional", diz o presidente e diretor executivo da Tigo, Zvi Alon. "A confiabilidade mundial dos otimizadores fornecidos pela Tigo é de 99,9%, com uma taxa de devolução inferior a 0,01% - a mais alta do setor e quatro vezes melhor do que outras soluções MLPE. Olhando para 2020 e além, prevemos um aumento significativo nas remessas, apesar do reassentamento das tarifas internacionais no mercado e críticas ignorantes sobre MLPE que abalaram a indústria solar na última década".

O aumento nas remessas é atribuído aos esforços da Tigo de renovar sua presença por meio de parcerias de distribuição em países com padrões de segurança em desenvolvimento - como México, Japão, Filipinas, Taiwan, Singapura e muito mais. Essas regiões podem não ter requisitos tão rigorosos quanto os EUA, mas a presença também chama a atenção para outros benefícios do Tigo, como o monitoramento e a otimização em nível de módulo. Os distribuidores das soluções RSS da Tigo nos EUA incluem Anixter, BayWa r.e., Capital Electric, CED Greentech, Fortune Energy, Independent Electric, Inter-Island Solar Supply, Krannich, Platt Electric Supply, PROINSO, Renvu, The PowerStore, Warren Del Caribe, Werner Electric, Wholesale Electric Caribe e outras.

A Tigo é uma empresa do Vale do Silício (Silicon Valley), fundada em 2007 por uma equipe de tecnólogos experientes. Combinando uma abordagem exclusiva de nível de sistemas com conhecimento especializado de semicondutores, eletrônica de potência e energia solar, a equipe da Tigo desenvolveu a tecnologia Smart Module Optimizer de primeira geração para o setor solar. A visão da Tigo é impulsionar a tecnologia integrada e aperfeiçoada Flex MLPE e a tecnologia de comunicações para reduzir o custo da eletricidade solar. Ao formar parceria com fabricantes de inversores e módulos de nível 1 da indústria, a Tigo pode se concentrar na sua inovação fundamental com a plataforma modular TS4 mais inteligente e alavancar o ecossistema mais amplo. A Tigo mantém operações nos EUA, na Europa, América Latina, Japão, China, Austrália e no Oriente Médio. Acesse www.tigoenergy.com.

