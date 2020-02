Comunicado do Business Wire :Henley & Partners

O surto do coronavírus, junto com as avaliações recordes nos mercados acionários, provocou uma liquidação global de investimentos de alto risco e uma mudança significativa no sentimento entre os investidores globais. Acompanhando a queda está um aumento bem relatado nos ativos monetários tradicionalmente seguros, como é o caso do ouro. Como os investidores globais continuam preocupados de que o vírus se torne muito mais significativo a nível mundial, as entradas em fundos negociados em bolsa de ouro são 30% mais altas do que no ano passado. Outros investimentos de baixo risco relataram entradas de capital semelhantes.

Juerg Steffen CEO da Henley & Partners diz que, como consequência, também há um interesse crescente em programas de residência e cidadania por investimento entre gestores de patrimônio e pessoas com alto patrimônio líquido (HNW). "Os programas de migração de investimentos permitem que os países concedam direitos de residência ou cidadania a indivíduos em troca de um investimento substancial. Os investidores experientes estão adotando a migração de investimentos - a mais nova opção na classe de ativos seguros -, pois desbloqueiam novas opções de gestão de riscos e otimização para o portfólio de HNW."

Mais de 100 países possuem alguma forma de legislação sobre migração de investimentos e existem mais de 60 programas diferentes ativos no mundo inteiro. Em termos de tamanho do setor, a cidadania por investimento contribui com cerca de US$ 3 bilhões por ano para a economia global, enquanto o setor de residência por investimento contribui com cerca de US$ 15 bilhões por ano, colocando o setor como um todo em torno de US$ 18 bilhões. A demanda crescente indica que a indústria chegará em breve a US$ 20 bilhões anuais.

O presidente da Henley & Partners e pioneiro da moderna indústria de migração de investimentos, o Dr. Christian H. Kaelin, afirma que as regras de vistos e os governos podem mudar, mas a cidadania é vitalícia e normalmente pode ser passada para as gerações futuras. "Por um lado, manter uma residência e/ou cidadania adicionais fornece segurança, diversificando de forma confiável os riscos por meio de maior proteção contra mercados voláteis e instabilidade política. Também evita que as pessoas dependam de um único país. Por outro lado, os programas de migração de investimentos permitem o acesso a um conjunto significativamente maior de oportunidades para viagens, investimentos e acesso, criando um valor substancial. Em ambos os casos, os benefícios advindos de várias cidadanias e residências geram um valor único para o investidor, que vai além de simplesmente proporcionar segurança contra riscos políticos."

Para um investimento de entre 1 e 2 milhões de euros, Malta e Chipre oferecem os programas de cidadania por investimento mais procurados na UE e, juntamente com a maioria dos outros países membros da UE, os dois países também oferecem residência por investimento a preços mais baixos. O requisito mínimo de investimento imobiliário para o Programa de Residência e Visto de Malta é de 270 mil euros, enquanto o investimento qualificado mais acessível para o Programa de Residência Permanente de Chipre é a compra de imóveis com um valor total de mercado de pelo menos 300 mil euros (mais IVA). O requisito mínimo de investimento imobiliário para o popular Programa de Autorização de Residência Dourado de Portugal é de 350 mil euros, e a autorização permite solicitar a cidadania plena após cinco anos.

