"Ocean Viking" resgata 84 pessoas na costa da Líbia

A tripulação do navio de resgate "Ocean Viking" resgatou 84 pessoas em perigo em um barco de madeira na costa da Líbia, informou nesta terça-feira a ONG SOS Méditerranée.

O barco improvisado, "perigosamente sobrecarregado", estava a cerca de 130 km da costa da Líbia quando o "Ocean Viking" foi prestar ajuda, segundo a ONG humanitária europeia.

Fabienne Lassalle, diretora adjunta da SOS Méditeranée, afirmou que os 84 resgatados são de Bangladesh, Marrocos e Somália, dos quais 21 são menores não acompanhados.

Mais uma vez, o resgate foi "realizado na maior desordem e demonstrou a incompetência das autoridades líbias", lamentou Lassalle.

Desde o verão de 2018, a guarda costeira líbia é responsável por coordenar o resgate em uma vasta "área de busca e socorro" fora de suas águas territoriais.

No final de janeiro, a SOS Méditerranée resgatou mais de 400 migrantes em 72 horas, que desembarcaram no sul da Itália. "A atividade na área é densa", destacou Lassalle.

Em 2019, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) registrou 1.283 mortes no Mediterrâneo, a principal rota entre o norte da África e a Itália. Pelo menos 19.164 migrantes teriam morrido no mar nos últimos cinco anos.