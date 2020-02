Comunicado do Business Wire :Bentley Systems, Incorporated

A Bentley Systems, Incorporated, líder global no fornecimento de soluções abrangentes de software para o avanço no projeto, construção e operações de infraestrutura, anunciou hoje a abertura das inscrições para o Prêmio Year in Infrastructure 2020. Os projetos inscritos, avaliados por um painel independentes de especialistas do setor, são reconhecidos pelas inovações digitais que melhoram a entrega e/ou o desempenho de ativos. O prazo para inscrições é até 1º de maio de 2020.

O Prêmio Year in Infrastructure é parte integrante da Conferência anual Year in Infrastructure da Bentley. A conferência, que acontecerá de 12 a 15 de outubro no Centro de Convenções de Vancouver, reúne profissionais e líderes dos setores da infraestrutura de todo o mundo para compartilhar as melhores práticas e aprender sobre as últimas novidades em tecnologia. Os vencedores serão anunciados durante um jantar de gala, que encerra o evento.

Os usuários de softwares da Bentley estão convidados a inscreverem seus projetos no Prêmio Year in Infrastructure, independentemente da fase em que ele esteja - planejamento/criação, projeto, construção ou operação. Os três finalistas selecionados em cada uma das 19 categorias ganharão uma viagem para Vancouver, onde participarão da Conferência Year in Infrastructure 2020 como convidados da Bentley Systems. Como parte da conferência, os finalistas apresentarão seus projetos diante dos jurados, formadores de opinião do setor e mais de 100 membros da imprensa.

Todos os projetos inscritos na premiação recebem o reconhecimento global na comunidade de infraestrutura. Ao se inscrever para o Prêmio Year in Infrastructure, os participantes:

-- Ganham reconhecimento global de seus projetos de infraestrutura, que são publicados no Anuário da Infraestrutura da Bentley, distribuído em formatos digitais e impressos para influenciadores da mídia, do governo e de outros setores em todo o mundo. Todos os projetos vencedores e finalistas também são promovidos no site bentley.com

-- Melhoram sua vantagem competitiva demonstrando aos clientes atuais e em potencial o valor que agregam aos projetos através de suas inovações digitais

-- Recebem cobertura da imprensa pela mídia global e apoio da equipe Bentley na comercialização e promoção de seus respectivos projetos à imprensa

O Prêmio Year in Infrastructure 2020 reconhecerá as conquistas e inovações de projetos de infraestrutura e ativos nas seguintes categorias:

-- Construção Digital 4D

-- Pontes

-- Edificações e Campi

-- Cidades Digitais

-- Engenharia Geotécnica

-- Desenvolvimento de Terrenos e Instalações

-- Processo de Fabricação

-- Engenharia Offshore e Mineração

-- Geração de Energia

-- Entrega de Projetos

-- Ferrovias e Tráfego

-- Modelagem da Realidade

-- Estradas e Rodovias

-- Desempenho de Ativos Rodoviários e Ferroviários

-- Engenharia Estrutural

-- Redes de Telecomunicações e Serviços Públicos

-- Desempenho de Ativos Industriais e de Serviços Públicos

-- Estações de Tratamento de Água e Esgoto

-- Redes de Água, Esgoto e Drenagem Pluvial

Além disso, os projetos que representam a missão da Bentley de promover a infraestrutura, mas que transcendem o foco das categorias individuais, podem ser considerados para prêmios de Reconhecimento Especial, incluindo:

-- Avanços em Gêmeos Digitais para Entrega de Projetos (Gêmeos Digitais de Projetos) para um projeto que usa um gêmeo digital para obter percepções úteis, como entender o impacto das alternativas de mudanças, destacar problemas com a qualidade dos dados e colaborar de forma mais eficaz com as equipes, ou modelar o desempenho de um projeto e sua construção.

-- Avanços em Gêmeos Digitais para Desempenho de Ativos (Gêmeos Digitais de Desempenho) para um projeto que envolve um ativo de infraestrutura operacional e usa um gêmeo digital para obter informações úteis para melhorar o desempenho em áreas como produtividade, segurança, conformidade ou manutenção, e assim avaliar o impacto de diferentes estratégias operacionais, apoiando a equipe operacional de treinamento ou as operações remotas.

-- Avanços em Sustentabilidade e Resiliência de um projeto que foi criado ou um ativo de infraestrutura que está sendo operado para obter melhor sustentabilidade (menor emissão de carbono, melhor uso de recursos renováveis, impacto ambiental reduzido) ou maior resiliência (capacidade de resistir e se recuperar de desastres naturais ou causados pelo homem, adaptabilidade a condições variáveis).

Para obter mais informações sobre o Prêmio Year in Infrastructure ou para inscrever um projeto, acesse o site do Prêmio Year in Infrastructure.

Assista a um vídeo de um minuto sobre o processo de incrição.

Imagem e legenda:Vencedores do Premio Year in Infrastructure 2020 Imagem de cortesia da Bentley Systems

Sobre a Conferência Year in Infrastructure da Bentley Systems

Apresentada pelo Bentley Institute, a Conferência Year in Infrastructureé uma reunião global de importantes executivos do mundo do projeto, construção e operações de infraestruturas, focada nas melhores práticas e tecnologias para a transformação digital da infraestrutura. A conferência é mundialmente reconhecida como o principal fórum para abordar as atuais prioridades e oportunidades que afetam a indústria da infraestrutura. Os participantes assistem palestras de líderes e formadores de opinião, participam de fóruns e debates sobre tecnologias e melhores práticas que moldarão o futuro da entrega e das operações de infraestruturas.

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems é a principal fornecedora global de soluções de software para engenheiros, arquitetos, profissionais geoespaciais, construtores e operadores proprietários para design, construção e operações de infraestrutura, incluindo obras e serviços públicos, industrias, e cidades digitais. Os softwares de modelagem baseados no MicroStation da Bentley e suas aplicações de simulação aceleram a integração do projeto; as ofertas do ProjectWise e do SYNCHRO aceleram a entrega; e as ofertas do AssetWise aceleram o desempenho de ativos e da rede. Ao abranger a engenharia de infraestrutura, o iTwin Services da Bentley está basicamente promovendo os processos BIM e GIS a gêmeos digitais 4D.

A Bentley Systems emprega mais de 3.500 colaboradores, gera receitas anuais de US$ 700 milhões em 170 países e investiu mais de US$ 1 bilhão em pesquisa, desenvolvimento e aquisições desde 2014. Desde o início em 1984, a empresa continua tendo a participação majoritária dos cinco irmãos que fundaram a Bentley. www.bentley.com

Bentley, o logotipo da Bentley, AssetWise, MicroStation, ProjectWise e SYNCHRO são marcas comerciais registradas ou não, ou marcas de serviço da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas subsidiárias integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

