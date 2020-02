Greve contra reforma da Previdência paralisa parcialmente a Grécia

Milhares de gregos protestaram nesta terça-feira contra um projeto de reforma do sistema previdenciário que prolonga, de acordo com um sindicato, os cortes que sofreram durante a crise, quase uma década atrás.

A Confederação de Funcionários (Adedy) convocou uma greve de 24 horas, também observada pelos funcionários públicos dos municípios e dos transportes públicos, o que perturbou fortemente a atividade e o centro de Atenas.

"O projeto de lei apresentado pelo governo no Parlamento é a extensão das leis de austeridade adotadas durante a crise (2010-2018) que levaram à redução das pensões entre 20% e 60%", disse Adedy em uma declaração.

O transporte marítimo, vital na Grécia, também foi afetado pela greve.

Segundo a polícia, cerca de 10.000 pessoas ocuparam as ruas do centro de Atenas e protestos semelhantes ocorreram em outras cidades contra o projeto do governo conservador.

"Não toquem no sistema de Previdência Social", "segurança nacional para todos", proclamavam algumas faixas dos manifestantes.

O projeto de reforma da Previdência, que deve ser votado antes de sexta-feira no Parlamento, visa garantir a viabilidade do sistema até 2070, segundo o governo conservador.