Organização de escoteiros apresenta pedido de falência após processos por abuso sexual

O grupo 'Boys Scouts of America' (BSA), principal movimento de escoteiros dos Estados Unidos, apresentou um pedido de falência nesta terça-feira, em um esforço para salvaguardar as indenizações às vítimas de abuso sexual, afirma um comunicado.

O procedimento de falência ajudará a "compensar de forma equitativa" as vítimas por meio da criação de um "fundo de compensação" e permitirá que a organização continue operando a nível local, indica o texto.

"O BSA se preocupa profundamente com todas as vítimas de abuso e pede sinceras desculpas a qualquer pessoa que tenha sido prejudicada durante seu tempo entre os escoteiros", afirmou o presidente-executivo Roger Mosby no comunicado.

Com 110 anos de história e 2,2 milhões de integrantes com idades entre 5 e 21 anos, o BSA foi acusado de acobertar abusos contra milhares de jovens durante gerações e de não fazer o suficiente para expulsar os pedófilos da organização.

Mais de 12.000 integrantes foram vítimas de abuso desde 1944, afirmou no ano passado o advogado Jeff Anderson, que citou mais de 7.800 abusadores dentro da organização.

A existência dos dados figura no que foi chamado de "arquivos da perversão", revelados pela primeira vez em um processo judicial de 2012.