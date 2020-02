Outros 88 casos positivos do novo coronavírus foram registrados no cruzeiro Diamond Princess, que permanece em quarentena na costa do Japão, anunciou nesta terça-feira o ministério nipônico da Saúde.

Este número eleva a 542 o balanço de pessoas afetadas pela epidemia no navio, que está ancorado perto de Yokohama. No momento em que o primeiro caso foi detectado, 3.700 passageiros e tripulantes estavam no cruzeiro.