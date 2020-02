Venezuela protesta contra embaixador francês por receber Guaidó

O governo da Venezuela entregou nesta segunda-feira uma "nota de protesto" ao embaixador da França em Caracas, Romain Nadal, acusando-o de "intromissão" em assuntos internos por receber o líder opositor Juan Guaidó em seu retorno de uma viagem internacional, anunciou a chancelaria.

"O embaixador Nadal faz um uso abusivo dos privilégios outorgados pelo Estado venezuelano por sua condição de funcionário diplomático" e "suas ações recentes violam as convenções internacionais sobre usos e costumes que regulam a convivência pacífica entre as nações", apontou um comunicado do Ministério de Exteriores.

O texto considera que o recebimento do diplomata ao dirigente opositor, reconhecido pela França e mais 50 países como presidente interino da Venezuela, responde a "uma clara estratégia de provocação, ingerência e intromissão nos assuntos internos".

A carta foi entregue na sede da chancelaria, no centro de Caracas, pelo vice-ministro para a Europa, Yván Gil.

Na última sexta-feira, em uma coletiva de imprensa com correspondentes estrangeiros, o presidente, Nicolás Maduro, acusou Nadal de se intrometer "gravemente" em assuntos internos.

Maduro disse que a chancelaria avaliaria sua resposta, sem descartar uma expulsão, como aconteceu em março de 2019 com o embaixador da Alemanha na Venezuela, Daniel Kriener, a quem declarou "persona non grata" por receber Guaidó no aeroporto de Maiquetía, que serve Caracas.

Kriener retomou seu cargo em julho de 2019.

Guaidó voltou ao país no dia 11 de fevereiro depois de uma viagem de 23 dias em que se reuniu com os presidentes da França, Emmanuel Macron, e dos Estados Unidos, Donald Trump, entre outros líderes mundiais.