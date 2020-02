Comunicado do Business Wire :ABS

A ABS anunciou hoje que está engajada em um programa piloto com a Marinha Real Canadense (RCN) e a Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa do Canadá (DRDC) para fornecer a Estrutura de Ativos Digitais da ABS aos navios de defesa da RCN na sua costa marítima.

A Estrutura de Ativos Digitais da ABS forma a base de um programa mais amplo da classe orientado às condições, que transforma a classificação de navios de um cronograma baseado em calendário em um modelo baseado em condições.

O projeto, que irá iniciar com a HMCS Saskatoon, dará suporte à maior Iniciativa Naval e Digital da RCN.

"A ABS é líder em prover serviços de dados de manutenção baseados em condições em aplicações marítimas e offshore, sendo que está orgulhosa de que a RCN a tenha escolhido para trabalhar neste histórico projeto", disse Christopher J. Wiernicki, Presidente e Diretor Executivo da ABS. "Por meio de nossos programas digitais para clientes comerciais e governamentais, estamos vendo em primeira mão o poder destas tecnologias para impulsionar o desempenho aprimorado de ativos e a segurança operacional."

No programa piloto, uma rede de modelos de dados será gerada a partir de um conjunto de soluções digitais da ABS, que incluem ferramentas avançadas de análise de condições. Esta rede de modelos de dados dará suporte à execução de um programa de gestão de integridade desenvolvido especificamente para a RCN.

O programa piloto plurianual permitirá que a RCN monitore as condições de embarcações ao longo de sua vida útil restante, com uso de tecnologia digital em duplicidade e análises avançadas da ABS para identificar anomalias, orientando o planejamento da inspeção e manutenção.

As soluções digitais da ABS que serão aplicadas durante este programa piloto incluem:

. Um plano de sensor estrutural específico à embarcação, projetado para medir a resposta global do casco

. Pré-processamento do sensor do casco e verificações da qualidade dos dados

. Visualizações do painel de dados operacionais e do casco

. Criação e análise de soluções digitais estruturais completas em duplicidade

. Análise de RAM

Juntas, as soluções digitais oferecem maior acesso à inteligência de toda a embarcação, fornecendo uma visão mais holística do aspecto estrutural e das condições dos equipamentos de bordo. Isto permite que a RCN planeje futuras ações de manutenção com base nas condições reais da embarcação.

Sobre a ABS

A ABS, fornecedora líder global de serviços de classificação e consultoria técnica para as indústrias marítimas e offshore, está comprometida em estabelecer padrões de segurança e excelência em concepção e construção. Focada na aplicação prática e segura de tecnologias avançadas e soluções digitais, a ABS trabalha com a indústria e os clientes para desenvolver uma conformidade precisa e rentável, um desempenho otimizado e uma eficiência operacional para ativos marítimos e offshore.

