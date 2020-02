Berlim condena planos de atentados a mesquitas

O governo alemão condenou, nesta segunda-feira, planos de atentados "assustadores" a mesquitas no país por um grupo de extrema-direita, prometendo que os lugares de culto serão bem protegidos.

"O que veio à luz é assustador, ver um grupo se radicalizar dessa maneira e tão rapidamente", lamentou o porta-voz do ministério do Interior, Björn Grünewälder, em uma entrevista coletiva em Berlim.

É "importante que os locais de culto sejam protegidos", acrescentou Grünewälder.

"A missão do Estado é garantir a livre prática religiosa no país, sem perigos ou ameaças", afirmou Steffen Seibert, porta-voz do governo e da chanceler Angela Merkel.

Na sexta-feira, doze membros de um grupo de extrema-direita foram detidos em várias partes da Alemanha e colocados em prisão preventiva por suspeita de preparativos de atentados.