Cinco soldados afegãos morrem em ataque talibã, apesar de trégua parcial

Pelo menos cinco soldados afegãos morreram, no domingo (16), em um ataque dos talibãs contra sua base no norte do Afeganistão - informaram as autoridades nesta segunda-feira (17), apesar da entrada em vigor de uma trégua parcial.

"Infelizmente, cinco soldados do Exército morreram, e três ficaram feridos" no ataque ocorrido em Shora Khak na província de Kunduz, palco frequente de combates, anunciou o Ministério afegão da Defesa.

Os talibãs também perderam combatentes, acrescentou.

Este ataque acontece, apesar do anúncio conjunto dos Estados Unidos e dos talibãs de uma trégua parcial de uma semana, que começou em 14 de fevereiro, segundo relato dos insurgentes.

Os detalhes da trégua, também firmada com as forças do governo afegão, não estão claros.

Em tese, deve levar à assinatura de um acordo entre Washington e os insurgentes islamistas, visando à retirada das tropas americanas do Afeganistão.

Também deve abrir caminho para a próxima etapa das negociações. Desta vez, os talibãs e o governo afegão devem se sentar à mesa, com o objetivo de chegar a um acordo de paz global.

Em declarações hoje a uma agência de notícias local, um membro da delegação talibã disse que as discussões com Washington são "um sucesso" e que um acordo deve ser publicado até o fim do mês.