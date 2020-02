Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

A Autoridade de Água e Eletricidade de Dubai (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA) alcançou um novo recorde mundial em minutos perdidos por cliente (Customer Minutes Lost, CML) em eletricidade por ano. A DEWA registrou 1,86 minuto em Dubai, em comparação com os 15 minutos registrados pelas principais empresas de eletricidade da União Europeia. Essa é uma nova adição ao recorde de realizações internacionais da DEWA em serviços de água e eletricidade.

"Na DEWA, trabalhamos de acordo com a visão e as diretrizes de nossa liderança para fornecer uma infraestrutura robusta de acordo com os mais altos padrões internacionais. Trabalhamos continuamente para aprimorar a capacidade e a eficiência das redes de transmissão e distribuição, fornecendo serviços de eletricidade e água de acordo com os mais altos padrões de confiabilidade, disponibilidade, eficiência e sustentabilidade. O objetivo é atender à crescente demanda por energia e água e acompanhar os planos urbanos e econômicos de Dubai", disse Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, diretor administrativo e diretor executivo da DEWA.

A DEWA adota as mais recentes tecnologias para produção, transmissão e distribuição de energia. Também está construindo uma rede inteligente integrada, que é um componente essencial de sua estratégia para desenvolver uma infraestrutura avançada, apoiando os esforços de Dubai para se tornar uma cidade inteligente e feliz. A estratégia de rede inteligente contém 10 programas a serem concluídos a curto, médio e longo prazo até 2035. Isso inclui infraestrutura de medição avançada para eletricidade e para água, gerenciamento de ativos, automação de distribuição e de transmissão, infraestrutura de tecnologia da informação, integração de sistemas, telecomunicações, segurança, big data e data analytics.

Os resultados da DEWA superam as principais empresas europeias e americanas em vários indicadores. Em 2019, as perdas nas redes de transmissão e distribuição de eletricidade foram de 3,2%, em comparação com 6-7% na Europa e nos EUA. As perdas na rede de água também foram reduzidas para 6,6%, em comparação com cerca de 15% na América do Norte.

Os EAU, representados pela DEWA, foram classificados pelo 3.o ano consecutivo no Getting Electricity, de acordo com o relatório Doing Business 2020 do Banco Mundial. O relatório mede a facilidade de fazer negócios em 190 economias em todo o mundo.

