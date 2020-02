Japão cancela celebração pública do aniversário do imperador por temor do coronavírus

O Japão anunciou nesta segunda-feira o cancelamento da celebração pública do aniversário do imperador Naruhito, prevista para 23 de fevereiro, em meio aos temores de uma propagação do novo coronavírus no país.

"À luz de várias situações, decidimos cancelar a visita do público geral ao palácio para o aniversário de Sua Majestade", afirmou a agência imperial em comunicado.

"A aparição de Sua Majestade pela manhã e a assinatura pública do livro de cumprimentos serão canceladas", acrescentou o comunicado, publicado um dia depois do pedido das autoridades à população que evite concentrações e reuniões "não essenciais".

Quase 60 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus no Japão, incluindo a morte de uma mulher de 80 anos. Pelo menos outros 355 contágios foram registrados no cruzeiro "Diamond Princess", que está em isolamento no porto de Yokohama.

Com o aumento do número de infectados, o ministro da Saúde, Katsunobu Kato, advertiu no domingo que o país estava "entrando em uma nova fase".

"Estamos vendo casos de infecção dos quais não podemos rastrear as rotas de transmissão", disse o ministro.

A celebração pública do aniversário do imperador Naruhito seria a primeira desde que ele assumiu o trono em maio do ano passado.

Duas vezes ao ano - no Ano Novo e em seu aniversário - o imperador faz aparições públicas em uma área do palácio.