O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu à Rússia que pare de apoiar as "atrocidades" do regime do presidente sírio Bashar al-Assad, anunciou a Casa Branca neste domingo.

Durante uma conversa por telefone com seu colega turco Recep Tayyip Erdogan, Trump "expressou preocupação com a violência em Idlib", no noroeste da Síria, e "expressou o desejo dos Estados Unidos de ver o fim do apoio russo às atrocidades do regime de Assad", afirmou a presidência americana.