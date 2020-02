Duas pessoas ficaram feridas, após serem esfaqueadas por um homem em uma igreja ortodoxa de Moscou - informaram as autoridades.

"A polícia prendeu um homem de 26 anos que mora na região de Lipetsk (sul de Moscou), que entrou em uma igreja da rua Bakuninsakya na manhã de 16 de fevereiro e feriu duas pessoas com uma faca", anunciou a porta-voz do Ministério do Interior, Irina Volk, citada pelas agências de notícia russas.

Os feridos foram hospitalizados e ainda não se sabe o motivo do ataque.