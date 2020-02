Novo coronavírus mata equipe médica na China

Seis integrantes da equipe médica morreram na China pelo novo coronavírus, que já tirou a vida de 1.400 pessoas no país, onde os hospitais continuam lotados e cujas equipes, às vezes mal equipadas, não são suficientes.

Dos 64 mil casos registrados na China, 1.716 são equipes de centros hospitalares que trabalham em contato com os pacientes, segundo a Comissão Nacional de Saúde.

A grande maioria (1.102) dos contágios aconteceu na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei e berço da epidemia de pneumonia viral COVID-19.

O anúncio foi feito uma semana depois da morte, em consequência do vírus, do médico Li Wenliang, que havia alertado as autoridades no início da epidemia. Na ocasião, ele foi convocado pela polícia, que o acusou de propagar boatos.

A luta contra o vírus representa "um grande teste para o sistema e a capacidade de governança do país", reconheceu nesta sexta-feira o presidente Xi jinping. A epidemia revelou "lacunas e insuficiências", admitiu Xi, que pediu uma melhoria do sistema nacional de saúde.

As autoridades se esforçam para distribuir equipamentos de proteção nos hospitais de Wuhan, mas muitos médicos ainda tratam os pacientes sem máscaras, ou trajes de proteção adequados, ou usam várias vezes o mesmo material, que deveria ser trocado com regularidade.

Em nível nacional, as autoridades chinesas informaram nesta sexta-feira a ocorrência de 121 mortes no país nas últimas 24 horas, elevando o total de mortos para 1.380.

A China continental concentra 99,9% das mortes registradas no mundo pelo novo coronavírus. Até o momento, apenas Japão, Filipinas e Hong Kong informaram uma morte cada.

- Primeiro caso na África -

O Ministério da Saúde do Egito anunciou nesta sexta-feira que registrou o primeiro caso de novo coronavírus no continente africano. O portador da doença não é egípcio, que foi hospitalizado e posto em quarentena.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) saiu em defesa da China nesta sexta-feira (14), após críticas americanas pela suposta "falta de transparência" de Pequim.

"Temos um governo que coopera conosco, que convida especialistas internacionais, que compartilhou sequências [genéticas do vírus], que continua a trabalhar com o mundo exterior, que publicou em revistas médicas internacionais confiáveis", destacou o chefe do departamento de emergências sanitárias da OMS, Michael Ryan.

Larry Kudlow lamentou, na quinta, a "falta de transparência" da China, ao considerar que isso torna difícil a avaliação dos riscos provocados pela epidemia que afeta principalmente o gigante asiático.

- Novos critérios -

As críticas americanas foram feitas depois que a China anunciou na quinta-feira a adoção de novos critérios para a contagem de pessoas infectadas, o que provocou um aumento expressivo do número de contagiados.

Agora, os especialistas chineses consideram infectadas as pessoas "diagnosticadas clinicamente" após a observação de radiografias do pulmão, sem a necessidade de aguardar os resultados de testes de laboratório.

Com a mudança de metodologia de contagem, o governo chinês adicionou 15.000 pacientes à lista de infectados na quinta-feira. Nesta sexta-feira, o balanço oficial acrescentou mais 5.000 casos.

Os números mostram uma situação mais grave que a informada até então, mas "não representa uma mudança significativa na trajetória da epidemia", disse Michael Ryan.

O governo chinês mantém toda província de Hubei, com quase 56 milhões de habitantes, em uma gigantesca quarentena há quase um mês.

Ontem, a crescente insatisfação da população com a gestão da crise motivou o afastamento dos principais dirigentes do Partido Comunista em Hubei e em Wuhan.

- Quarentenas -

Em outras regiões do mundo, a epidemia de COVID-19 mantém as autoridades em alerta, com mais de 500 casos confirmados em 30 países.

Nos Estados Unids, pacientes com sintomas de gripe mas que testarem negativo para esta doença, serão submetidas a exames para detectar o novo coronavírus, anunciaram nesta sexta os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) americanos.

O principal foco de infecção fora da China é o cruzeiro de luxo "Diamond Princess", que continua em quarentena na costa do Japão, no porto de Yokohama, com 218 casos.

Um primeiro grupo de passageiros não infectados, de 80 anos, ou mais, deixou o navio de cruzeiro nesta sexta-feira para concluir o período de isolamento em estabelecimentos do governo.

Ao mesmo tempo, centenas de passageiros de um cruzeiro americano, que foi proibido de atracar em cinco portos asiáticos pelo temor do vírus, foram autorizados a desembarcar nesta sexta-feira no Camboja.

Na França, um primeiro grupo de repatriados da China encerrou nesta sexta-feira o período de quarentena em um centro médico de Marselha.