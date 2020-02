Comunicado do Business Wire :Octapharma

Ao comentar os resultados do Grupo, o Diretor Executivo e Presidente da Octapharma, Wolfgang Marguerre, disse:"A Octapharma apresentou um resultado excepcionalmente forte em 2019. Alcançamos um bom crescimento em três áreas terapêuticas. Continuamos a investir significativamente em P&D; para financiar a descoberta e o desenvolvimento de novos tratamentos que mudam a vida, bem como em nossas capacidades de coleta de plasma para garantir o futuro fornecimento de nossos produtos que salvam vidas de pacientes. Nossa nova imunoglobulina subcutânea (SCIG), cutaquig®, recebeu aprovação na Europa após aprovações em 2018 nos EUA e Canadá. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou um rótulo atualizado para nosso fator VIII recombinante (rFVIII), Nuwiq®, a fim de incluir dados sobre proteção eficaz contra hemorragias com dosagem duas vezes por semana com uso de profilaxia personalizada. O Fibryga® recebeu aprovação europeia para tratar deficiências adquiridas de fibrinogênio, estendendo a aprovação anterior para uso em pacientes com deficiência congênita de fibrinogênio. Estas aprovações trazem benefícios substanciais a pacientes e médicos. Com base em nosso portfólio de produtos existente e em nossa linha principal de desenvolvimento, a Octapharma está bem posicionada para continuar apresentando forte desempenho nos próximos anos."

A Octapharma Group apresentou um forte desempenho em 2019. As vendas de EUR 2,2 bilhões representam um aumento de EUR 417 milhões (23,2%) em relação a 2018. Além disto, o lucro operacional aumentou em EUR 78,6 milhões (22,7%) em comparação com 2018, para EUR 424 milhões.

O lucro bruto em 2019 foi de EUR 783 milhões, ou seja, EUR 152 milhões a mais que 2018. Apesar dos investimentos contínuos em capacidade de coleta e produção de plasma para atender à crescente demanda mundial por nossos produtos, a margem bruta aumentou de 0,3% para 35,4%.

Investimentos significativos foram feitos para a futura prosperidade do Grupo em P&D; e na extensão das capacidades de coleta e produção de plasma. Marcos importantes na expansão e uso do portfólio de plasma e produtos recombinantes se tornaram realidade nos últimos 12 meses. Para garantir que cada litro de plasma seja utilizado da melhor forma, o Grupo continuará ingressando em novos mercados e expandindo seu portfólio com novos produtos e serviços inovadores.

"No ano passado, nossos produtos alcançaram centenas de milhares de pacientes em todo o mundo", disse Roger Mächler, Diretor Financeiro da Octapharma Group. "Nossos investimentos significativos em pesquisa e infraestrutura posicionam fortemente a Octapharma para atender às necessidades não satisfeitas de mais profissionais de saúde e pacientes em todo o mundo nos próximos anos."

O Relatório Anual 2019 fornece uma visão abrangente da Octapharma Group, incluindo detalhes de governança corporativa e resultados financeiros. Para baixar todo o Relatório Anual 2019 da Octapharma, acesse: www.octapharma.com/annual-report.

Sobre a Octapharma

Com sede em Lachen, Suíça, a Octapharma é uma das maiores fabricantes de proteínas humanas do mundo, desenvolvendo e produzindo proteínas humanas a partir de plasma humano e linhas celulares humanas. Como uma empresa familiar, a Octapharma acredita em investir para fazer a diferença na vida de pessoas e o faz desde 1983; pois está em nosso sangue.

Na Octapharma, nossa paixão nos leva a fornecer novas soluções de saúde que promovem a vida humana. Esta é a nossa visão. Prosperamos como uma organização na qual as pessoas assumem a propriedade, têm integridade, demonstram liderança fundamentada e confiante, impulsionam a sustentabilidade e são inspiradas e ávidas por abraçar o empreendedorismo.

Empregamos mais de 9.300 pessoas em todo o mundo para apoiar o tratamento de pacientes em 118 países com produtos em três áreas terapêuticas:

-- Hematologia (distúrbios da coagulação)

-- Imunoterapia (distúrbios imunológicos)

-- Cuidados intensivos (controle de hemorragia e reposição do volume funcional)

A Octapharma possui sete unidades de P&D; e seis unidades de fabricação de última geração na Áustria, França, Alemanha, México e Suécia, além de mais de 120 centros de plasma na Europa e nos EUA. Para mais informação, acesse: www.octapharma.com

