Semana de Moda de Londres começa ofuscada por novo coronavírus

A Semana de Moda de Londres começou nesta sexta-feira (14) com uma programação com mais de 60 desfiles para os próximos cinco dias, incluindo os da Burberry e Tommy Hilfiger, os mais aguardados. O evento, no entanto, é ofuscado pela preocupação relacionada ao novo coronavírus, reduzindo a participação chinesa.

Os organizadores preveem uma redução no número de meios de comunicação e varejistas chineses por causa das restrições de viagem.

Para conseguir atingir o público chinês - o maior consumidor de luxo do mundo - a diretora do British Fashion Council (BFC), Caroline Rush, informou ter feito um acordo com o site Business of Fashion China que transmitirá informes, imagens e vídeos dos desfiles.

A epidemia de COVID-19 já causou cerca 1.400 mortes e contagiou mais de 60 mil pessoas na China desde que surgiu em dezembro. No Reino Unido, nove casos foram registrados.

Por medidas de segurança, diariamente será feita uma limpeza completa na área principal onde acontecem os desfiles.

O novo coronavírus "claramente preocupa a indústria da moda", disse Stephanie Phair, presidenta do BFC, à AFP.

A Burberry ressaltou no início do mês "o grandioso impacto negativo" sobre a demanda de luxo da China, onde a marca teve que fechar cerca de 20 lojas.

No entanto, segundo Phair, "a indústria da moda já enfrentou desafios e é resistente".

As repercussões econômicas dessa epidemia aumentam a preocupação provocada pelo Brexit.

O Reino Unido deixou oficialmente a União Europeia no último 31 de janeiro, entrando em um período de transição no qual Londres terá que negociar sua nova relação comercial com Bruxelas, um tema muito importante para a indústria da moda, voltada ao comércio exterior.

- Aberto ao público -

Apesar do cenário complicado, os britânicos mantêm a sua famosa compostura.

Inaugurando os desfiles, Yuhan Wang, originário da cidade chinesa de Weihai, apresentou nesta sexta sua primeira coleção solo depois de ter seu talento reconhecido nas Fashion Week.

Sua coleção respira melancolia: vestidos largos em tecidos leves, alguns com estampa floral, rendas onipresentes e silhuetas românticas inspiradas na era vitoriana.

Durante os cinco dias de desfiles, grandes nomes da moda britânica apresentarão suas coleções outono-inverno 2020/21, entre elas as rainhas da cultura punk Vivienne Westwood, nesta sexta, e Pam Hogg, no domingo.

Junto a outros grandes nomes os ingleses Chalayan, JW Anderson e Victoria Beckham, o francês Roland Mouret e a sérvia Roksanda Ilincic, o búlgaro Petar Petrov fará sua entreia no sábado na semana de moda britânica, ele que lançou uma marca homônima na Áustria, em 2009.

Além dos convidados do setor da moda, o grande público poderá assistir a desfiles - o da Temperley London no sábado ou o da De La Vali no domingo - se pagarem ao menos £ 135.

- Exigências do Extinction Rebellion -

Após deixar a Semana de Moda de Nova York, Tommy Hilfiger estará em Londres neste domingo, com um desfile que enfatiza a faceta sustentável de suas criações.

Assim como ele, cada vez mais criadores se preocupam com o impacto da moda no meio ambiente e escolhem usar materiais renováveis ou artesanais locais.

Essa tendência é vista em coleções como as dos britânicos Mulberry, Johnstons of Elgin e Phoebe English, cuja produção acontece toda na Inglaterra.

A moda britânica busca mudar a sua imagem e mostrar as boas iniciativas do setor com uma exposição especial sobre "moda positiva".

Na última terça, a jovem estilista Rosh Mahtani, fundadora da marca de joias Alighieri, receberá o "prêmio Elizabeth II da moda" como reconhecimento pelo seu "foco ético".

Tudo isso é insuficiente, segundo os ecologistas do movimento Extinction Rebellion, que pedem, de forma simples e direta, que a próxima Fashion Week, programada para setembro, seja cancelada.

Além disso, exigem medidas urgentes para combater a "exploração do planeta, das pessoas e dos animais" pela indústria da moda.

O grupo já fez uma série de protestos em outras semanas de moda e pretendem manifestar-se novamente neste sábado.