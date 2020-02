Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

A empresa de propriedade familiar Bacardi Limited tem feito a coisa certa para seus colaboradores, comunidades e para o planeta há mais de 158 anos. Hoje, a empresa lançou seu Relatório de responsabilidade corporativa (RC) Good Spirited relativo ao exercício financeiro de 2019 para comunicar de forma aberta e transparente como está defendendo em seus pilares de RC os compromissos de mercado, pessoas, meio ambiente, abastecimentoresponsável, filantropiae investimentos na comunidade. Desde esforços para a promoção do consumo responsável de bebidas alcoólicas até o fomento de uma cultura positiva e diversa, assistência humanitária após desastres promovidos por furacões e a redução do impacto sobre recursos naturais, o Relatório de responsabilidade corporativa Good Spirited apresenta o progresso obtido no exercício de 2019 e também os compromissos da empresa para o futuro. Isso marca o 12.º relatório anual de RC publicado pela empresa de capital fechado Bacardi Limited.

"Pertencer a uma família durante sete gerações permite que nos mantenhamos fiéis a nossos valores de buscar sempre inovar, nos comportar como família entre todos os colaboradores e nossas comunidades, e exibir uma mentalidade de fundadores fazendo sempre o que é correto, particularmente na busca de tornar o mundo mais sustentável, seguro e transparente", declarou Rick Wilson, vice-presidente sênior de responsabilidade corporativa da Bacardi. "É extremamente gratificante ver que estamos atingindo marcos importantes, antes do prazo estabelecido em alguns casos, perseguindo continuamente novas metas e definindo elevados padrões para o futuro."

O relatório apresenta o mercado geral para bebidas destiladas e aborda a responsabilidade da Bacardi para a promoção de práticas responsáveis de consumo e o direcionamento do marketing da empresa apenas a quem que possua a idade mínima legal para consumir bebidas alcoólicas. Com a evolução do marketing digital, a empresa duplicou seus esforços para aplicar salvaguardas que busquem limitar a exposição on-line do marketing de álcool a menores de idade. A Bacardi atingiu 79% de conformidade no estabelecimento dessas salvaguardas, com a meta de atingir 100% de conformidade até 2020. A Bacardi também tem sido uma das primeiras a atuar no espaço da transparência de nutrição com o lançamento de um site da empresa sobre o tema em importantes mercados para que os consumidores tenham mais informações sobre o que estão bebendo, inclusive calorias e componentes alérgenos.

A cultura vibrante, calorosa e empreendedora da Bacardi se reflete no excepcional engajamento dos funcionários, e sua pesquisa interna demonstra que 89% dos funcionários afirmam ter "orgulho de trabalhar para a empresa". A percepção externa da empresa também é positiva, já que a Bacardi Limited foi considerada uma das empresas mais bem conceituadas do mundo na lista Global RepTrak® 100, compilada anualmente pelo Reputation Institute (RI) e publicada pela Forbes. Classificada na 87.ª colocação, a Bacardi Limited ascendeu duas posições e marca o sétimo ano consecutivo em que integra a lista.

A Bacardi acredita no valor inerente que pode ser criado quando se reúnem comunidade e ambiente de trabalho diversos e inclusivos. Ajudar mulheres talentosas na Bacardi e em nossa comunidade está entre as diversas causas defendidas pela empresa em seu programa Global Reflections. A empresa tem obtido avanços consideráveis, com 44% de mulheres na América do Norte e 40% na Europa, as duas maiores regiões de atuação da empresa. Além disso, 37% de seus cargos de liderança foram ocupados por mulheres no exercício de 2019, e a empresa segue trabalhando para reduzir ainda mais a lacuna de gênero.

A Bacardi continua superando as fronteiras com aspirações de ser a empresa global no ramo de bebidas destiladas mais ambientalmente responsável do mundo. Encontrar um segundo ciclo de vida para todos os resíduos é uma prioridade, e as unidades de produção da empresa atingiram a taxa de 99,6% de desvio de resíduos. Apesar do aumento de produção, a empresa vem conseguindo diminuir em 20% as emissões dos gases do efeito estufa de suas operações e reduzir o consumo de água em quase 10% graças a eficiências no uso de ativos. Ela também está comprometida com a sustentabilidade no longo prazo e o abastecimento responsável de cana-de-açúcar, agave, trigo, ervas e outros recursos naturais necessários para a elaboração de seus produtos de qualidade superior e categoria internacional. 98,4% dos produtos derivados de cana-de-açúcar e utilizados em runs BACARDÍ® já são obtidos junto a fornecedores certificados pela Bonsucro, e a meta da empresa é atingir a taxa de 100% nessa matéria até o final do exercício financeiro de 2020, três anos antes das metas inicialmente estabelecidas. A empresa também obteve a certificação ECOCERT para 50% das ervas utilizadas no gim BOMBAY SAPPHIRE®, com a meta de certificar 100% das ervas no ano que vem. De olho no futuro e sempre buscando o bem maior, a Bacardi definiu um plano de longo prazo para reduzir as emissões dos gases do efeito estufa em 20% e o consumo de água em 25% até o exercício de 2024.

Ampliar a assistência da empresa à comunidade está no DNA da Bacardi desde sua criação em 1862. Juntamente com a Mercy Corp, a Bacardi segue apoiando os esforços de recuperação de longo prazo em Porto Rico, onde é produzido o rum BACARDÍ, após a devastação promovida pelos furacões Maria e Irma em 2017, fornecendo reabilitação de habitat, subsídios financeiros, treinamento profissionais e apoio de marketing a 243 empresas da ilha.

Para saber mais sobre a responsabilidade corporativa da Bacardi, consulte na íntegra o Relatório de responsabilidade corporativa do exercício financeiro de 2019, que aborda o período compreendido entre 1.º de abril de 2018 e 31 de março de 2019. O documento está disponível on-line no endereço https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility/.

A Bacardi Limited, a maior empresa de capital fechado do mundo dedicada a bebidas alcoólicas, produz e comercializa bebidas destiladas e vinhos internacionalmente reconhecidos. A Bacardi conta com um portfólio de mais de 200 marcas e rótulos, entre eles, o rum BACARDÍ®, a vodca GREY GOOSE®, a tequila PATRÓN®, o uísque Blended Scotch DEWAR'S®, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila produzida 100% com agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, como o uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e a vodca ERISTOFF®.

Fundada há mais de 158 anos em Santiago de Cuba, em 4 de fevereiro de 1862, a Bacardi permanece até hoje uma empresa de propriedade familiar, emprega mais de sete mil pessoas e opera mais de 20 instalações de produção que incluem unidades de engarrafamento, destilação e fabricação em 11 países, e comercializa suas marcas em mais de 170 países. Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, inclusive a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou siga-nos no Instagram, LinkedIn e Twitter.

