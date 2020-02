Comunicado do Business Wire :Mavenir

Mavenir, líder na aceleração e redefinição da transformação da economia de rede móvel para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Providers, CSPs), anunciou hoje que a Telefónica UK (FWB: O2UK) está implantando a solução (Subsistema multimídia IP) IMS virtualizada (vIMS) da Mavenir para VoLTE e VoWiFi em sua infraestrutura nacional de data centers, baseada no esquema do grupo Telefónica para a arquitetura de virtualização de funções de rede (Network Functions Virtualization, NFV).

A solução suportará serviços móveis para mais de 8 milhões de conexões de clientes. O ambiente NFV incluirá automação, gerenciamento do ciclo de vida e capacidades de orquestração da plataforma UNICA da Telefónica. A solução vIMS avançada da Mavenir permitirá a automação a partir do primeiro dia e suportará os serviços digitais de voz existentes, bem como o lançamento de novos serviços.

Como empresa baseada em software que lidera o setor de NFV de telecomunicações, a Mavenir é ideal para a estratégia NFV da Telefónica, onde a empresa pode oferecer soluções altamente flexíveis e aprimoradas para a Telefónica, reduzindo o custo total de propriedade (Total Cost of Ownership, TCO) e abrindo inúmeras possibilidades de novos serviços. A solução vIMS da Mavenir permitirá que a Telefónica UK ofereça novas proposições para todos os segmentos de consumo, impulsionando os serviços de telecomunicação para a nova era da virtualização e convergência de IP.

"A iniciativa de NFV da UNICA da Telefónica potencializará os benefícios de aplicativos de software nativos da nuvem e uma automação avançada para evoluir em direção à arquitetura de próxima geração do futuro", disse Jorge Ribeiro, chefe da infraestrutura Central e de TI da Telefónica UK. "É uma importante etapa na nossa transformação da infraestrutura Central e estamos empolgados por avançar nessa jornada com a Mavenir, uma parceira escolhida por sua inovação e tecnologia avançada em NFV."

"A Mavenir está totalmente comprometida em oferecer desempenhos e operações excelentes com base na exclusiva e vasta experiência da empresa em soluções IMS", disse Stefano Cantarelli, diretor de Marketing da Mavenir. "Continuaremos a oferecer maior flexibilidade, maiores eficiências e mais agilidade em termos de inovação como provedora de rede IoT, 4G LTE e 5G completa."

Sobre a Telefónica UK (O2):

O2 é um operador de rede móvel e principal marca comercial da Telefónica UK Limited, que é parte do grupo de telecomunicações global Telefónica S.A, com sede na Espanha e opera na Europa e na América do Norte, Central e América do Sul.

Telefónica UK Limited é registrada na Inglaterra e Países de Gales. Número de registro: 1743099.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é o único fornecedor de software de rede nativo em nuvem de ponta a ponta que tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) ao oferecer um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Aproveitando os avanços dos primeiros atuantes no mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC e OpenRAN vRAN, a Mavenir acelera transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 140 países, os quais atendem uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para alcançar economia de escala na internet, a Mavenir oferece soluções para ajudar CSPs com redução de custos, geração de receita e proteção de receita. Saiba mais em mavenir.com.

Mavenir, o logotipo em M e CloudRange são marcas comerciais de titularidade da Mavenir Systems, Inc.

