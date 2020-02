Comunicado do Business Wire :Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials, maior produtora totalmente integrada de resina de poliamida 66, anunciou hoje que assinou um contrato para comprar a Poliblend e a Esseti Plast GD do D'Ottavio Group. A aquisição inclui uma instalação de fabricação em Mozzate, Itália, o portfólio masterbatch da Esseti Plast GD e o portfólio de plásticos de engenharia da Poliblend, que consiste em tipos virgens e reciclados de PA66, PA6, PBT e POM.

Ascend Performance Materials CEO Phil McDivitt and D'Ottavio Group president Giancarlo D'Ottavio signing an agreement for the purchase of Poliblend and Esseti Plast GD. (Photo: Business Wire)

"Essa aquisição estratégica marca uma transformação importante para nossa empresa, à medida que aumentamos nossa presença na fabricação e distribuição na Europa. Mais importante, ele nos ajuda a fornecer a nossos clientes um portfólio mais amplo de produtos sustentáveis de alto desempenho para atender à crescente demanda", disse Phil McDivitt, presidente e diretor executivo da Ascend.

A Poliblend foi fundada em 1999 e oferece serviços de composição e masterbatch, incluindo concentrados de cores e aditivos que aprimoram o apelo e o desempenho no uso final de produtos plásticos, embalagens e fibras. Suas certificações incluem ISO 9001, ISO 14001 e ISO TS 16949.

"A capacidade de oferecer nossos produtos sustentáveis em um ambiente de negócios global em constante mudança é um divisor de águas para a Ascend", disse John Saunders, líder europeu da Ascend.

Giancarlo D'Ottavio, presidente da Poliblend, continuará a administrar as operações da Poliblend e se juntará à equipe de administração europeia da Ascend.

"Este é um capítulo emocionante para a Poliblend. A combinação do conhecimento compartilhado de nossas empresas cria oportunidades para expandir nosso alcance, continuando a fornecer produtos e serviços de alta qualidade nos quais nossos clientes confiam," disse D'Ottavio.

Os termos da transação não foram divulgados. A aquisição deve ser concluída no segundo trimestre.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials é fornecedora premium global de plásticos, fibras e produtos químicos de alta qualidade, e a maior produtora integrada de resina PA66. Com sede em Houston, Texas, a Ascend possui nove unidades globais, entre elas, cinco unidades de fabricação totalmente integradas localizadas no sudeste dos Estados Unidos e uma unidade de compostos plásticos de engenharia na Europa, todas dedicadas à inovação e à produção segura. Com três das maiores unidades de processamento químico do mundo, os materiais da Ascend formam elementos presentes em produtos utilizados em aplicações diárias, de vestuário e airbags a braçadeiras, placas de circuito, tapetes e peças de automóveis. As 2.600 pessoas que compõem a força de trabalho global da Ascend têm como compromisso fazer a diferença nas comunidades onde atuamos e liderar o desenvolvimento de soluções de materiais que inspiram todas as pessoas diariamente e em todos os lugares.

Sobre a Poliblend e a Esseti Plast

A Poliblend S.P.A. fabrica e comercializa vários tecnopolímeros básicos (PA-PBT-POM), compostos elastomerizados, reforçados e carregados, auto-extinguíveis, lubrificados para o mercado global.

Com uma grande frota de extrusoras dedicadas, a Esseti Plast é líder na produção e venda de masterbatches coloridos e aditivos específicos.

Mais informações sobre a Poliblend podem ser encontradas em https://www.poliblend.it/it/chi-siamo.

