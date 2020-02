Senado dos EUA debate restringir poder de Trump para evitar guerra com Irã

O Senado dos Estados Unidos abriu um debate nesta quarta-feira (12) sobre uma resolução com a finalidade de limitar a autoridade do presidente Donald Trump para lançar operações militares contra o Irã, cuja aprovação parece provável depois que oito republicanos se colocaram do lado dos democratas para avançar neste projeto.

Uma votação sobre a resolução pode ocorrer na quinta-feira, em meio a preocupações de que Trump poderia embarcar em um conflito militar aberto contra Teerã sem consultar o Congresso.

A ordem de Trump de matar o comandante iraniano Qassem Soleimani, em janeiro, provocou protestos em Nova York contra uma possível guerra.

A aprovação poderia envergonhar o presidente, que tem se apoiado na sólida maioria dos republicanos no Senado para bloquear leis com as quais não está de acordo. Os democratas asseguram que querem prevenir uma guerra com o Irã.

Embora se espere que Trump vete este projeto, ele advertiu ao Senado nesta quarta-feira (12) para descartá-lo e não limite suas opções políticas.

"É muito importante para a SEGURANÇA do nosso país que o Senado dos Estados Unidos não vote pela Resolução dos Poderes de Guerra sobre o Irã", destacou em sua conta no Twitter.

"Estamos agindo muito bem perante o Irã e este não é o momento de mostrar fragilidade... Se minhas mãos estivessem atadas, o Irã teria um dia de vantagem. Enviaria um sinal muito ruim. Os democratas só estão fazendo isto como uma tentativa de complicar o Partido Republicano", destacou.

Em janeiro, a Câmara de Representantes, controlada pelos democratas, aprovou sua própria versão da lei, após concretizada a ordem de Trump de matar o mais alto comandante iraniano, Qassem Soleimani, em Bagdá, e ataques de represália com mísseis por parte de Teerã contra bases usadas pelos Estados Unidos no Iraque. isto aumentou drasticamente as tensões e os temores de uma guerra devastadora entre os dois inimigos declarados.