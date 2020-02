WMC, evento mundial de telefonia em Barcelona, é cancelado por coronavírus

O World Mobile Congress (WMC), salão mundial da telefonia móvel de Barcelona, grande evento deste setor, foi cancelado devido ao temor do novo coronavírus, que levou grandes empresas a desmarcarem sua participação, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira.

"O WMC Barcelona 2020 foi cancelado porque a preocupação mundial com a epidemia do coronavírus, a preocupação sobre as viagens e outras circunstâncias tornam impossível a organização" do congresso, afirmou em nota a GSMA, responsável pelo evento.

O WMC ocorreria entre 24 e 27 de fevereiro na Espanha.