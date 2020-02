Comunicado do Business Wire :Yamaha Motor Co., Ltd.

A Yamaha Motor Co., Ltd. (Tokyo: 7272) anunciou hoje que, para o ano fiscal que terminou em 31 de dezembro de 2019, as vendas líquidas consolidadas foram de 1,664.8 bilhão de ienes, uma queda de 0,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa teve uma queda de 18,1% no lucro operacional de 25,4 bilhões de ienes, enquanto a renda ordinária caiu 13,4% para 119,5 bilhões de ienes e o lucro líquido do período atribuível aos acionistas da empresa controladora caiu 18,9%, para 17,6 bilhões de ienes.

As vendas aumentaram nos segmentos de serviços marítimos e financeiros, mas caíram nos negócios de mobilidade terrestre e robótica. A receita operacional aumentou no comércio de motocicletas nos mercados desenvolvidos, graças ao aumento das taxas de utilização da fábrica e à reforma estrutural na produção europeia e na matriz, e no comércio de motocicletas na Indonésia, com aumento nas vendas de produtos com preços mais altos. No entanto, o lucro operacional diminuiu em geral devido ao aumento das despesas para a estratégia de crescimento e aos efeitos cambiais.

Nos mercados desenvolvidos, as vendas de motocicletas aumentaram, principalmente na Europa, devido a modelos compatíveis com as novas normas de emissões. As vendas líquidas do setor marítimo aumentaram 2% graças a um aumento nas vendas de motores de popa, veículos aquáticos e barcos esportivos na América do Norte e na Europa. As vendas de serviços financeiros aumentaram 4,8%.

Para 2021, a Yamaha Motor prevê um aumento de 5,7% nas vendas líquidas para 1,760.0 bilhão de ienes, com expectativa de crescimento de 6,6% no faturamento operacional, para 123 bilhões de ienes. É provável que haja um aumento de 5,6% no lucro líquido atribuível aos acionistas da matriz, a 80 bilhões de ienes, devido ao impacto reduzido das áreas de risco, como atrito comercial entre os EUA e a China e com a saída do Reino Unido da União Europeia.

Sobre a Yamaha Motor

Yamaha Motor (TOKYO:7272) é produtora líder mundial de motocicletas, produtos marinhos, produtos de energia e máquinas inteligentes. A grande diversidade de produtos e de negócios da empresa está construída em torno de suas tecnologias proprietárias, concentradas em motores, chassis e casco, e em controle eletrônico. A Yamaha Motor executa operações de desenvolvimento global, produção e comercialização por meio de 140 subsidiárias e afiliadas pelo método de equivalência patrimonial em 30 países. Cerca de 90% das vendas líquidas consolidadas são geradas em mais de 200 países fora do Japão. A empresa está constantemente reestruturando suas capacidades globais de engenharia, fabricação e comercialização para um crescimento sustentável de longo prazo. Acesse https://global.yamaha-motor.com/ir/report/.

Naoto Horie Divisão de Comunicação Corporativa Equipe de RP globais Yamaha Motor Co., Ltd. Tel.:+81(0)3-5220-7211 ymcglobalpr@yamaha-motor.co.jp

