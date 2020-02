Comunicado do Business Wire :Procter & Gamble

Gillette (NYSE: PG), a principal especialista mundial em cuidados masculinos, e Twitch, o principal serviço e comunidade de entretenimento multiplayer, anunciou hoje o retorno do "Gillette Gaming Alliance", uma equipe de cinco streamers Twitch de todo o mundo que irão cooperar com a Gillette para criar conteúdo para seus fãs. Esta é a continuação de uma parceria iniciada em 2017.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200211006136/pt/

Gillette® and Twitch announce the return of the Gillette Gaming Alliance (Photo: Business Wire)

Cada um dos membros da Alliance foi selecionado para representar a marca e criar conteúdo personalizado a fim de interagir com milhões de espectadores e fãs em todo o mundo. A Alliance consiste nos maiores streamers da Twitch: DrLupo, NateHill, DogDog, Alanzoka e Elded.

Além disto, os membros da Gillette Gaming Alliance apoiarão o programa "Bits for Blades", que oferece aos fãs a oportunidade de ganhar Twitch Bits, um produto virtual que usuários virtuais podem enviar via chat para apoiar e torcer por seus streamers favoritos. Para participar, os usuários da Twitch que comprarem produtos Gillette através da Gillette.com irão digitar um código promocional exclusivo no check-out e receber um código via e-mail após a compra para resgatar seus Bits da Twitch. O programa deste ano traz uma proposta de valor nivelado aos consumidores, incluindo 2.000 bits da Twitch por US$ 10 + gastos, 5.000 bits da Twitch por US$ 25 + gastos e 10.000 bits da Twitch por US$ 50 + gastos. Clique para saber mais aqui.

"A Gillette se dedica a fornecer as ferramentas e o suporte que os homens precisam para acompanhar seu jogo 'A' todos os dias", disse Gary Coombe, CEO da Gillette. "Estamos trazendo este espírito à nossa parceria com a Twitch, fornecendo aos membros, jogadores e consumidores da Alliance uma rotina de preparação de classe mundial para ajudá-los a enfrentar os desafios futuros com confiança."

"É realmente uma honra esta parceria com uma marca tão respeitada como a Gillette", disse DrLupo. "Estou ansioso para criar conteúdo com a Gillette, cooperar em programas e, no futuro, trabalhar em movimentos de caridade. Sempre admirei a Gillette e uso seus produtos diariamente, eles incorporam os mesmos valores que eu. Mal posso esperar para começar a Alliance, Game On."

Esta é a lista completa da 2020 Gillette Gaming Alliance:

-- DrLupo: (Ben Lupo, EUA) DrLupo é um streamer profissional e avançado de Fortnite que cresceu em sua comunidade Twitch com sua personalidade amigável e extrovertida. Ele é um defensor de doações para instituições de caridade e realizou vários movimentos de caridade em seu mandato. Foi nomeado uma das pessoas mais influentes da Internet pela revista TIME. Twitch (3,5 Milhões de Seguidores): https://www.twitch.tv/drlupo

-- NateHill (EUA): O jogador profissional transformado em modelo Nate Hill é um dos melhores jogadores profissionais de Fortnite do mundo. Ele ajudou o FaZe Clan a vencer o Fall Skirmish na TwitchCon 2018. Seus talentos se estendem além dos jogos. Ele é modelo, ex-jogador profissional de pôquer, cantor e músico. Também faz parte dos co-streams da NFL Thursday Night Football na Twitch e recentemente jogou na Twitch Rivals Streamer Bowl no Super Bowl em Miami. Twitch (768 Mil Seguidores): https://www.twitch.tv/natehill/

-- DogDog (EUA): DogDog é um jogador profissional de Hearthstone para o Team Liquid e um dos melhores streamer de Hearthstone. Conhecido por sua grande atitude e movimentos de instrução - DogDog recentemente viu uma explosão nas visualizações ao jogar as novas 'Táticas do TeamFight' com seus amigos. Twitch (583 Mil Seguidores): https://www.twitch.tv/dogdog/

-- Alanzoka (Brasil): Alanzoka é um streamer brasileiro de variedades, conhecido por seu senso de humor e capacidade de jogo altamente qualificada. É um criador veterano na plataforma Twitch com um dos maiores seguidores da comunidade. Twitch (2,1 Milhões de Seguidores):https://www.twitch.tv/alanzoka/

-- Elded (México): Elded é um conhecido criador de conteúdo em espanhol/inglês, que está na Twitch desde 2009. Ele é um streamer de variedades com mais de 4,8 milhões de assinantes em suas plataformas sociais. Twitch (1,5 Milhões de Seguidores): https://www.twitch.tv/elded/

"Temos a honra de trabalhar com a Gillette para trazer de volta a Gillette Gaming Alliance", acrescenta Nathan Lindberg, Diretor Sênior de Patrocínio Global da Twitch. "Estamos sempre buscando formas inovadoras de empolgar nossos telespectadores e fãs, enquanto apoiamos ainda mais nossos streamers, sendo a Gillette a parceria perfeita para isto! Estamos trazendo de volta o Bits for Blades agora maior e melhor em 2020, e estamos todos muito animados."

Para mais informação, acesse o site oficial da Gillette aqui, e no Twitter e Facebook.

Sobre a Gillette

Por mais de 115 anos, a Gillette fornece tecnologia de precisão e desempenho incomparável do produto - melhorando a vida de mais de 800 milhões de consumidores em todo o mundo. Desde barbear e o cuidado com o corpo até os cuidados com a pele e a proteção contra o suor, a Gillette oferece uma ampla variedade de produtos incluindo barbeadores, gel para barbear (géis, espumas e cremes), cuidados com a pele, pós-barba, antitranspirantes, desodorizantes e lavagem do corpo. Para mais informação e saber as últimas notícias sobre a Gillette, acesse www.gillette.com. Para ver nossa seleção completa de produtos, acesse www.gillette.com. Siga a Gillette no Twitter, Facebook e Instagram.

Sobre a Procter & Gamble

A P&G; atende consumidores em todo o mundo com um dos portfólios mais fortes de marcas de confiança, qualidade e liderança, incluindo Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze ®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade da P&G; inclui operações em cerca de 70 países em todo o mundo. Acesse http://www.pg.com para saber as últimas notícias e informações sobre a P&G; e suas marcas.

Sobre a Twitch:

Lançada em 2011, a Twitch é uma comunidade global que se reúne todos os dias para criar entretenimento multiplayer: experiências exclusivas, ao vivo e imprevisíveis criadas pelas interações de milhões. Traz a alegria da cooperação para tudo, desde jogos casuais e esportes de classe mundial a maratonas em animação, músicas e transmissões de arte. A Twitch também hospeda TwitchCon, o maior evento comunitário do ano, onde dezenas de milhares de pessoas se reúnem para comemorar e se conectar com outras pessoas que compartilham seus interesses e paixões. Estamos sempre na Twitch. Mantenha-se atualizado sobre tudo na Twitch no Twitter e no nosso Blog.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200211006136/pt/

Patrick Wixted Patrick.wixted@ketchum.com 202-835-8889 MMK em nome da Gillette

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.