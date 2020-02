Comunicado do Business Wire :Andersen Global

Marcando sua estreia na República da Guiné, a Andersen Global anunciou a continuação de sua expansão na África por meio de um acordo de colaboração com a Nimba Conseil, uma empresa tributária e jurídica com sede em Conakry.

A Nimba Conseil, fundada em 2005, inclui o sócio-gerente Guy Piam e Aminata Bah, com mais de dez profissionais tributários e jurídicos. A empresa presta assistência jurídica e tributária a empresas multinacionais e locais, incluindo questões administrativas e financeiras de terceirização, due diligence legal e tributária, e controle e avaliação tributários. Além disso, ela fornece serviços para vários setores, incluindo mineração, imóveis, tecnologia e meio ambiente.

"O sucesso de nossa empresa é um reflexo de nossa capacidade de oferecer a nossos clientes as melhores soluções do setor, unindo nossa experiência tributária e jurídica a um profundo conhecimento do mercado local e global", disse Guy. "A colaboração com a Andersen Global nos permitirá continuar priorizando as necessidades e ambições de nossos clientes, oferecendo-lhes os recursos de uma empresa global para que eles possam expandir para além das fronteiras."

Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen acrescentou: "A Nimba Conseil é um excelente escritório de advocacia na Guiné e agrega um mercado importante à nossa estratégia de expansão na África Ocidental. Guy e sua equipe demonstram sua paixão pela administração e se orgulham de manter a transparência e a independência ao lidar com questões de clientes."

