Comunicado do Business Wire :Sonion

A Sonion anuncia hoje a nomeação de Niels Svenningsen como CEO (diretor executivo) e presidente do Sonion Group. Niels Svenningsen foi anteriormente presidente do norte da Europa na Schneider Electric e traz uma rica experiência comercial e de gerenciamento adquirida nos setores de TI e tecnologia. Ele assumirá o novo cargo em 1º de março de 2020.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200211006083/pt/

Niels Svenningsen: Sonion's new CEO & President (Photo: Business Wire)

"Estamos ansiosos para dar as boas-vindas ao Niels. Ele trará uma ampla experiência comercial e de gerenciamento geral à Sonion. Esperamos que Niels desenvolva ainda mais a forte posição da Sonion no mercado atual, além de novos produtos para atender ao potencial de mercados adjacentes", disse Walther Thygesen, presidente do conselho administrativo da Sonion.

Niels Svenningsen (55 anos) foi presidente do norte da Europa na Schneider Electric (2015-2019) e, antes disso, CEO da GN NetCom (2013-2015). Niels também possui uma ampla experiência em vendas e marketing de grandes empresas de TI, como a Hitachi Data Systems (2007-2013; vice-presidente sênior e gerente geral na região do EMEA 2011-2013), Hewlett Packard (diretor administrativo de empresas e grandes contas 2002-2004; diretor de vendas 1996-2000) e IBM Dinamarca (1988-1996).

"Estou muito feliz de me unir à Sonion. Esta é uma empresa global, bem administrada e com muito potencial, que atua em um mercado atraente para componentes médicos de alta tecnologia. Espero ansiosamente, juntamente com a equipe de gerenciamento da Sonion, levar a empresa adiante em sua jornada de crescimento e explorar novas oportunidades atraentes no mercado, disse Niels Svenningsen.

A Sonion é líder global no desenvolvimento e fabricação de soluções microacústicas e micromecânicas para aparelhos auditivos, aparelhos auditivos sofisticados e fones de ouvido intra-auriculares. A Sonion é propriedade da Novo Holdings A/S, a empresa controladora do Novo Group que gerencia os ativos da Fundação Novo Nordisk.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200211006083/pt/

Walther Thygesen, presidente do conselho da Sonion Board wat@kartago.dk Tel.: +45 2333 7501.

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.