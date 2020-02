EUA vai rever aquisições de gigantes tecnológicos durante a década passada

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, agência reguladora, informou nesta terça-feira (11) que analisará as aquisições de cinco gigantes da tecnologia desde 2010 para possíveis efeitos sobre a concorrência.

O anúncio da agência abre as portas para possíveis investigações sobre operações feitas por Amazon, Apple, Facebook, Microsoft e Alphabet, empresa controladora do Google.

Em um comunicado, o órgão regulador indicou que solicitou às cinco companhias "dados sobre aquisições não informadas às agências competentes" realizadas entre 2010 e 2019.

A decisão chega em um momento de crescente investigação das plataformas tecnológicas que dominaram os principais setores e pedidos de ativistas e políticos para que sejam controladas as gigantes do Vale do Silício, o coração da indústria de tecnologia nos Estados Unidos.

Especialistas em antitruste discutiram os problemas legais e práticos de tentar se opor às aquisições anteriores.

A comissão federal de regulamentação (FTC, pelas siglas em inglês), uma das agências reguladoras que conduz análises antitruste, divulgou que examinaria se alguns dos acordos "poderiam ter levantado preocupações sobre a concorrência".

"Esta iniciativa permitirá à Comissão examinar mais de perto as aquisições nesse importante setor e também avaliar se as agências federais recebem notificações adequadas de transações que podem prejudicar a concorrência", disse o presidente da FTC, Joe Simons.

O Departamento de Justiça americano já disse que está sob revisão de possíveis ações anticoncorrenciais das principais plataformas tecnológicas, e os procuradores-gerais da maioria dos estados do país iniciaram investigações antitruste sobre o Google e Facebook.

As ações surgem em meio a uma queda acentuada da confiança do público em relação às grandes empresas digitais e após milhões de multas impostas ao Facebook e ao Google por violações à privacidade.